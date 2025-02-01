新竹縣汙水下水道建設彩繪美化 社區巷弄新美學獲好評

為鼓勵更多民眾參與汙水下水道建設，新竹縣政府在竹北市中華路128巷為接管用戶試行後巷美化，原本單調的牆面經彩繪師巧手，變得色彩繽紛、饒富童趣。昔日雜亂的後巷舖上亂石型壓花地磚後，也變身明亮安全的通道，大獲好評。新竹縣長楊文科說，他很肯定汙水下水道工程加碼後巷美化，讓河川水清、環境優化，將研議擴大辦理。

楊文科表示，汙水下水道雖是看不見的隱形建設，卻是城市進步的重要指標，縣府從2000年起在竹北市和竹東鎮推動建設汙水下水道，目前已進行到第3期工程，統計到2024年12月底，全縣總接管率達29.78%。目前工務處正辦理「新竹縣汙水下水道系統發展計畫」委託技術服務案，透過專業的評估與分析，作為其餘鄉鎮優先開辦的依據。

工務處說，新竹縣首件汙水下水道後巷美化工程，試行於竹北市汙水下水道系統第二期實施計畫第6標工程中的一部分。事先徵求接管用戶同意自行拆除障礙物，改善既有灰暗、髒汙，接續溝通地平面的「壓花地坪」及外牆立面的「牆面彩繪」等空間改造方案，最後由彩繪師深入了解用戶喜好的圖案和色調，共同規畫出嶄新的巷弄新美學。

工務處說，經2個月彩繪和地面舖設工程，中華路128巷附近煥然一新，多了客家桐花、農村風光、童話意象等8面彩繪牆，除了美化居住環境，近來更成為民眾拍照打卡的新熱點。社區後巷新舖地面後，回復寬敞、明亮原貌，環境衛生、消防安全、居住品質也跟著提昇，受到接管住戶的支持。

另外， 過去新竹市的汙水下水道接管率成長緩慢，市府近年加速推動相關建設，去年完成「新竹市汙水下水道系統公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區—2」、「新竹市汙水下水道系統公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區—3」發包，為加速公共汙水下水道接管作業，今年計畫啟動客雅水資中心的升級與擴建工程，希望提升汙水處理效能。