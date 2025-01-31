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春節送禮超喜氣...工研院輔導旺萊山 以鳳梨廢葉循環包裝

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
工研院長期輔導伴手禮廠商旺萊山推動鳳梨全果循環，將廢棄鳳梨葉回收混漿後，製成可愛貓咪造型的鳳梨酥包裝紙盒。圖／工研院提供
工研院長期輔導伴手禮廠商旺萊山推動鳳梨全果循環，將廢棄鳳梨葉回收混漿後，製成可愛貓咪造型的鳳梨酥包裝紙盒。圖／工研院提供

鳳梨是國人愛吃的水果之一，更是外銷的重要經濟作物，每年產生高達80萬噸的廢棄鳳梨葉，早期這些莖葉經常被直接埋入土壤中自然分解，或作為堆肥，但在現行法規對就地焚化的限制下，常常成為農民頭痛的問題。工研院長期輔導伴手禮廠商旺萊山推動鳳梨全果循環，將廢棄鳳梨葉回收混漿後，製成可愛貓咪造型的鳳梨酥包裝紙盒，不僅為鳳梨產品提高附加價值，也減少處理廢棄鳳梨葉所衍生的碳排放問題。

以鳳梨產品起家的旺萊山，為了行銷產品，在產品包裝設計上投入不少心血，在工研院的輔導下，從產地的廢棄鳳梨葉，找到鳳梨酥產品包裝設計的創新靈感，成功將長久以來的鳳梨葉去化問題，搖身一變成為提升品牌形象的環保包裝。農曆春節期間送禮需求大增，禮盒包裝也要趕搭環保風，頗受民眾喜愛。

工研院智慧感測與系統科技中心組長陳柏戎表示，鳳梨葉富含高纖維量，運用鳳梨葉刷菁與回收紙造共同混漿，就能製造成分50%鳳梨葉及50%回收再生紙的環保紙盒，工研院響應聯合國「2030永續發展目標（SDGs）」，以鳳梨全果循環，建⽴淨零永續社會與產業發展共榮的⽣態體系，串聯旺萊山、點睛設計總監韓世國打造「旺萊貓」鳳梨葉紙塑盒，幫助業者提升產品形象，2024年還榮獲德國iF設計獎。

陳柏戎說，工研院積極輔導產業轉型升級，並持續推動創新農工科技，強化產業策略布局，從田間廢棄物到國際設計舞台，工研院秉持「用科技做公益、讓台灣更美麗」的理念，讓「旺萊貓」不僅是科技與設計的結晶，更是推動食農永續、實現淨零社會、地方創生的象徵。

永續 鳳梨酥

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