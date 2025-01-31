蕭美琴桃園景福宮祈福 民眾排隊領福袋人龍繞廟整圈
大年初三走春，副總統蕭美琴今上午前往桃園市景福宮祈福，並在現場發送1元復使福袋，許多民眾一早就在現場排隊等候，新年求福氣，蕭美琴一一向民眾握手祝賀「新年快樂」，氣氛相當熱鬧。
蕭美琴農曆大年初三安排前往台北市關渡宮、新北市板橋接雲寺、桃園景福宮及苗栗縣白沙屯拱天宮祈福並發送限量福袋。蕭美琴約上午11時40分抵達桃園景福宮，一身粉色套裝相當喜氣，由總統府副秘書長何志偉、立委王義川與郭昱晴、民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香等人陪同祈福。
對此許多民眾上午提前到桃園景福宮排隊等待，人龍圍繞景福宮一整圈，希望收到蕭美琴親手發送的福袋，而蕭美琴祈福完後在廟埕廣場發送1元復使福袋給民眾，笑容滿面地一一握手、給予新年祝福，許多民眾也拿起手機拍照，現場氣氛相當熱鬧，祈求新的一年健康平安。
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