蕭美琴桃園景福宮祈福 民眾排隊領福袋人龍繞廟整圈

大年初三走春，副總統蕭美琴今上午前往桃園市景福宮祈福，並在現場發送1元復使福袋，許多民眾一早就在現場排隊等候，新年求福氣，蕭美琴一一向民眾握手祝賀「新年快樂」，氣氛相當熱鬧。

蕭美琴農曆大年初三安排前往台北市關渡宮、新北市板橋接雲寺、桃園景福宮及苗栗縣白沙屯拱天宮祈福並發送限量福袋。蕭美琴約上午11時40分抵達桃園景福宮，一身粉色套裝相當喜氣，由總統府副秘書長何志偉、立委王義川與郭昱晴、民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香等人陪同祈福。