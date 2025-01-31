蕭副總統桃園景福宮參拜發福袋 排隊人潮展現人氣

【中央社／桃園31日電】

今天是大年初三，副總統蕭美琴中午至桃園景福宮參拜並發放福袋，現場湧入大量排隊人潮，將景福宮前廣場擠滿，畫面看起來十分喜氣，不少民眾也在領取福袋時向蕭副總統喊話加油。

蕭副總統中午在民進黨立委林月琴、郭昱晴等人陪同下，至桃園景福宮參拜祈福並向民眾發放福袋；現場排隊要領取福袋的民眾，將景福宮前廣場擠得水洩不通，有民眾在領取福袋時向蕭副總統喊話加油、表達支持，蕭副總統也回以熱情互動，展現親民的一面。

有民眾說，大年初一就已經來景福宮拜拜過，今天是特別為了蕭副總統來，也是第一次領取總統府的福袋，希望能帶來幸運的一年；也有民眾說，蕭副總統本人比電視上看起來更親切，領福袋時也有向蕭副總統喊話加油。