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影／低調再低調 馬英九28度赴馬家庄祭祖 因為習慣了

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
前總統馬英九今天上午8點多再度前往通霄鎮「馬家庄」祭祖。圖／民眾提供
前總統馬英九今天上午8點多再度前往通霄鎮「馬家庄」祭祖。圖／民眾提供

前總統馬英九今天上午8點多再度前往通霄鎮「馬家庄」祭祖，但十分低調，未向外界透露行程。當地楓樹里長馬國棟說，他一度擔心人少「場面」不好看，但馬英九並不在意，強調多年來到馬家庄祭祖已習慣了，也想來向鄉親長輩聊天。雖然「低調再低調」，但仍有一些死忠粉絲遠從各地而來，專程來領取馬英九送的福袋

馬英九的卸任總統禮遇已在去年5月20日終止，他今年會不會循往例到馬家庄祭祖，警方事前也未接獲明確消息。今上午確定後，警方仍派員前往維護現場安全。

馬英九在法務部長任內，第一次到「馬家庄」祭祖，擔任台北市長、總統期間及卸任後，每年都在大年初二到馬家庄祭祖，除2018年取消一次，迄今未曾再間斷，估計他今年已是第28度在初二造訪馬家庄祭祖。

2020年新冠疫情爆發初期，一般民眾都還戴未口罩防疫，馬英九到馬家庄祭祖時率先戴起口罩，提醒鄉親不要輕忽。

馬國棟表示，馬前總統到馬家庄祭祖，過去排隊領福袋的人潮洶湧，但近年已減少許多，不過還是有些人遠從桃園等外縣市遠道而來；他原本擔心馬前總統今年來祭祖時，會因人太少場面「不好看」，但馬英九絲毫不在意，表示是要來看大家，這份心意讓大家很感動。

馬英九今天祭祖時，不忘將馬家「扶風堂」的歷史再度敘訴，分享他到通霄祭祖的緣由，還有與鄉親結緣的歷史。

前總統馬英九今天上午再度前往通霄鎮「馬家庄」祭祖。圖／楓樹里長馬國棟提供
前總統馬英九今天上午再度前往通霄鎮「馬家庄」祭祖。圖／楓樹里長馬國棟提供
前總統馬英九今天上午8點多再度前往通霄鎮「馬家庄」祭祖。圖／民眾提供
前總統馬英九今天上午8點多再度前往通霄鎮「馬家庄」祭祖。圖／民眾提供
前總統馬英九今天上午再度前往通霄鎮「馬家庄」祭祖。圖／楓樹里長馬國棟提供
前總統馬英九今天上午再度前往通霄鎮「馬家庄」祭祖。圖／楓樹里長馬國棟提供
前總統馬英九今天上午8點多再度前往通霄鎮「馬家庄」祭祖。圖／民眾提供
前總統馬英九今天上午8點多再度前往通霄鎮「馬家庄」祭祖。圖／民眾提供

口罩 福袋 馬英九

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