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初二團圓飯 桃園副市長蘇俊賓揪移工挑戰跨國界料理

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
為了讓移工體驗農曆新春濃厚的年節氣氛，桃園市副市長蘇俊賓邀請移工父母、和新住民們舉辦跨國團圓飯。圖／桃園市政府提供
為了讓移工體驗農曆新春濃厚的年節氣氛，桃園市副市長蘇俊賓邀請移工父母、和新住民們舉辦跨國團圓飯。圖／桃園市政府提供

春節團聚，為了讓飄洋過海的移工體驗濃厚的年節氣氛，桃園市副市長蘇俊賓與勞動局邀請移工父母和新住民們，在桃園市移工服務中心舉辦一場別出心裁的團圓飯，除了一同製作台灣發糕與越南春捲等跨國界料理外，並發送新春紅包，一起歡度享受過節的溫暖。

蘇俊賓表示，大年初二回娘家和桃園的移工朋友過年一起團圓，成了他的一期一會，今年他們還舉辦跨國料理挑戰，分別挑戰彼此國家常見的料理。台灣推出發糕；越南、泰國和印尼的朋友們則教我們製作越南春捲、泰國綠咖哩還有印尼的黃薑雞湯。

蘇俊賓說，除了移工，今年也邀請新住民朋友一起來歡聚，還有不少媽媽帶著小孩來參加，算了算一共有12名小朋友，最小的才剛滿月；此外還有5位孕媽咪，也即將迎來喜悅的新生命。他也現場發送新春紅包給小朋友們，並笑稱「這應該是這些小朋友人生中的第一個紅包。」

蘇俊賓說，雖然移工的母國文化中，新年慶祝的時期都不一樣，但是在台灣這個重要的農曆春節時期，勞動局邀請在安置中心的移工父母們攜子帶女一同來到位於新住民會館內的移工服務中心，體驗另類的過年回娘家的感覺；平日在服務中心幫忙的通譯姊妹們也來幫忙布置準備，她們原為印尼、越南、泰國及菲律賓籍的姐妹，因為語言相通，也更親近移工的文化，是協助市府讓移工可以信任與解決問題的好幫手。

蘇俊賓表示，這些移工朋友身在異鄉，市府希望盡量讓大家感受到故鄉的溫暖，移工服務中心免費提供移工及新住民朋友生活照顧、勞動法令諮詢、紓壓及手工藝課程、文化活動等各式服務，未來市府也將更用心在照顧這群為桃園奉獻的移工朋友們，不管是預防詐騙、勞動職場安全或勞資糾紛協處等，成為他們最堅強的後盾，也把桃園當成第二個家。

為了讓移工體驗農曆新春濃厚的年節氣氛，桃園市副市長蘇俊賓邀請移工父母、和新住民們舉辦跨國團圓飯。圖／桃園市政府提供
為了讓移工體驗農曆新春濃厚的年節氣氛，桃園市副市長蘇俊賓邀請移工父母、和新住民們舉辦跨國團圓飯。圖／桃園市政府提供

春節 移工 蘇俊賓

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