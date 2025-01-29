聽新聞
0:00 / 0:00

創意紅包藏畫具！蘇俊賓春節送暖 助弱勢兒少畫出希望

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園市副市長蘇俊賓大年初一到「桃恩園」送1套攜帶式水彩畫具的創意紅包，並和孩子們即興作畫，現場笑語不斷。圖／翻攝自蘇俊賓個人臉書粉專
桃園市副市長蘇俊賓大年初一到「桃恩園」送1套攜帶式水彩畫具的創意紅包，並和孩子們即興作畫，現場笑語不斷。圖／翻攝自蘇俊賓個人臉書粉專

桃園市副市長蘇俊賓大年初一馬不停蹄地拜廟，還抽空前往市府社會局的兒童少年緊急安置家園「桃恩園」探訪，向兒少與工作人員送上新春祝福。除春節禮品，他特地跳脫傳統紅包而是在紅包內藏著1套攜帶式水彩畫具，鼓勵孩子們透過繪畫表達心情、記錄生活。

蘇俊賓分享，長年有隨身攜帶畫具習慣，無論走到哪裡，都會透過繪畫記錄當下的感受，這不僅是一種創作的樂趣，更是紓解壓力、轉換心情的方式，希望這份別具創意的紅包，能夠啟發孩子們用畫筆描繪內心世界，無論喜悅或困難，都能用色彩找到抒發的出口。

蘇俊賓將內含水筆、固體水彩顏料的畫具紅包一一送給現場參與活動的24名兒少後，當場帶著孩子們一起即興作畫，孩子們興奮地拿出畫具在紙上揮灑創意，畫出鞭炮、燈籠等新年元素，更有人臨摹蘇俊賓親筆繪製的「桃園多寶蛇」，現場歡聲笑語不斷。

由張老師基金會承辦的桃恩園是桃園市的緊急短期安置機構，長年肩負保護弱勢兒少的責任，為家庭突變、虐待或其他危機而無處可去的孩子提供庇護。除了基本生活照顧，桃恩園也安排有專業心理輔導及後續協助，幫孩子們找回自信，迎向新的人生，自2012年成立以來，已成功幫助至少1000名兒少，讓他們在關愛與支持中成長茁壯。

蘇俊賓表示，市府始終關心社會弱勢，致力提供更完善的安置與輔導資源，希望孩子們能夠在充滿愛的環境中成長。他強調「市府會成為孩子們追夢路上最堅實的後盾，未來將攜手社會各界，共同打造更有溫度的支持體系，讓每一位孩子都能感受到社會的關愛與溫暖。」

桃市社會局補充說明，未來將持續投入更多資源，強化安置機構的服務品質，確保每位孩子都能在安全、穩定的環境中成長，快樂地邁向新人生階段。透過這樣的關懷與支持，讓孩子們在新的一年裡不僅擁有希望，更擁有追夢的勇氣。

桃園市副市長蘇俊賓大年初一除了拜廟行程外，也前往桃園市緊急短期安置機構「桃恩園」探訪，向兒少與工作人員送上新春祝福。送給孩子們的創意紅包中，放有1套攜帶式水彩畫具，鼓勵孩子們透過繪畫表達心情、記錄生活。圖／翻攝自蘇俊賓個人臉書粉專
桃園市副市長蘇俊賓大年初一除了拜廟行程外，也前往桃園市緊急短期安置機構「桃恩園」探訪，向兒少與工作人員送上新春祝福。送給孩子們的創意紅包中，放有1套攜帶式水彩畫具，鼓勵孩子們透過繪畫表達心情、記錄生活。圖／翻攝自蘇俊賓個人臉書粉專
桃園市副市長蘇俊賓大年初一前往桃園市緊急短期安置機構「桃恩園」探訪，送給孩子們的創意紅包中，放有1套攜帶式水彩畫具，當場和孩子們即興作畫。圖／翻攝自蘇俊賓個人臉書粉專
桃園市副市長蘇俊賓大年初一前往桃園市緊急短期安置機構「桃恩園」探訪，送給孩子們的創意紅包中，放有1套攜帶式水彩畫具，當場和孩子們即興作畫。圖／翻攝自蘇俊賓個人臉書粉專

桃園 紅包 蘇俊賓

延伸閱讀

防掩埋場火災風險 蘇俊賓：桃市5處今年增設監控系統

桃園龜山區送暖物資澎湃 蘇俊賓：善的種子循環接力

雲南傈僳族闊時節新奇 蘇俊賓以雲南姑爺推廣文化地標

TPASS 2.0最高回饋40% 桃園副市長蘇俊賓：司機人力短缺才是問題

相關新聞

民眾小年夜吃完泰式料理吐又拉 桃市衛生局說話了

有網友今晨在社交平台「脆」po文，找尋前天也在SOGO中壢店某泰式料理用餐顧客，詢問是否也有吐又拉疑似食物中毒情形，表示...

過年健行走春吸芬多精補元氣 新竹縣推薦精選10條步道

新竹縣政府每年推出「森遊竹縣」登山健行集章活動，掀起登山健行風潮，今年再推薦精選10條步道，歡迎民眾春節期間來場健行之旅...

創意紅包藏畫具！蘇俊賓春節送暖 助弱勢兒少畫出希望

桃園市副市長蘇俊賓大年初一馬不停蹄地拜廟，還抽空前往市府社會局的兒童少年緊急安置家園「桃恩園」探訪，向兒少與工作人員送上...

年初一到峨眉隆聖宮參拜 楊文科祈求新年風調雨順

新竹縣長楊文科今天上午偕同夫人甘秀美及縣府團隊到峨眉鄉的隆聖宮參拜，祈求新的一年風調雨順、國泰民安，並發送紅包，向民眾道...

錯過「搶頭香」沒關係 新春參拜祈福來逛桃園特色廟宇

大年初一子時至，年年總能吸引大批民眾前往各大廟宇「搶頭香」，白天則是外出拜年兼拜廟，桃園市民政局推薦，不妨與親友逛逛桃園...

「蛇年大吉」鍾東錦夫妻分進山海線鄉鎮發福袋 清晨就有人排隊

今天是大年初一，苗栗縣長鍾東錦上午陸續前往各鄉鎮市宮廟祈福並發送「蛇年大吉」福袋，向鄉親拜年賀新春，祝福大家「新的一年什...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。