創意紅包藏畫具！蘇俊賓春節送暖 助弱勢兒少畫出希望

桃園市副市長蘇俊賓大年初一馬不停蹄地拜廟，還抽空前往市府社會局的兒童少年緊急安置家園「桃恩園」探訪，向兒少與工作人員送上新春祝福。除春節禮品，他特地跳脫傳統紅包而是在紅包內藏著1套攜帶式水彩畫具，鼓勵孩子們透過繪畫表達心情、記錄生活。

蘇俊賓分享，長年有隨身攜帶畫具習慣，無論走到哪裡，都會透過繪畫記錄當下的感受，這不僅是一種創作的樂趣，更是紓解壓力、轉換心情的方式，希望這份別具創意的紅包，能夠啟發孩子們用畫筆描繪內心世界，無論喜悅或困難，都能用色彩找到抒發的出口。

蘇俊賓將內含水筆、固體水彩顏料的畫具紅包一一送給現場參與活動的24名兒少後，當場帶著孩子們一起即興作畫，孩子們興奮地拿出畫具在紙上揮灑創意，畫出鞭炮、燈籠等新年元素，更有人臨摹蘇俊賓親筆繪製的「桃園多寶蛇」，現場歡聲笑語不斷。

由張老師基金會承辦的桃恩園是桃園市的緊急短期安置機構，長年肩負保護弱勢兒少的責任，為家庭突變、虐待或其他危機而無處可去的孩子提供庇護。除了基本生活照顧，桃恩園也安排有專業心理輔導及後續協助，幫孩子們找回自信，迎向新的人生，自2012年成立以來，已成功幫助至少1000名兒少，讓他們在關愛與支持中成長茁壯。

蘇俊賓表示，市府始終關心社會弱勢，致力提供更完善的安置與輔導資源，希望孩子們能夠在充滿愛的環境中成長。他強調「市府會成為孩子們追夢路上最堅實的後盾，未來將攜手社會各界，共同打造更有溫度的支持體系，讓每一位孩子都能感受到社會的關愛與溫暖。」