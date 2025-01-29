民眾小年夜吃完泰式料理吐又拉 桃市衛生局說話了

有網友今晨在社交平台「脆」po文，找尋前天也在SOGO中壢店某泰式料理用餐顧客，詢問是否也有吐又拉疑似食物中毒情形，表示昨午已通報，檢驗結果尚未出爐；桃市衛生局則說，經查1999專線及醫療院所迄今未接獲通報，呼籲民眾打1999反應。

副局長余依靜說明，經過2小時的清查，截至今天下午3點為止，桃園市1999專線及醫療院所未接獲有關食物中毒的通報。但她也呼籲，民眾購買餐點外帶或內用後，如出現不適症狀須至醫療院所就醫，並可向本市1999專線反應，案件將入案稽查。

女網友今天凌晨3點48分在「Threads（脆）」特別以醒目藍色寫出「食物中毒」4字為標題，表示她與親友共6人於本月27日也就是本周一到遠東SOGO百貨中壢店某泰式餐廳用餐，吃完後半數的人回家後出現胃脹痛、噁心嘔吐、腹痛腹瀉等症狀，連昨晚的年夜飯都吃不下，越想越生氣，花幾千元吃飯還一直吐；貼文12小時獲293顆愛心及28則詢問或回應。

有許多網友關心此事「建議通報衛生局讓店家被檢查和罰款」、「會不會式感冒諾羅病毒？」、「建議去地方社團問問」、「去Google Map店家留言」，也有網友表示「中毒事件不是由自己認定，相關的通報流程與檢體報告完成後，才能確定是否為食物中毒」。

原po者回應「昨天下午已通報了，想在網路問問是否有其他人。應該不是感冒引起，當天吐完後就沒再吐跟拉，但胃還是不舒服」並表示，同行用餐者中，有人當天沒吐，吃腸胃藥壓制，昨天掛急診打針吃藥，直到今天還在拉水。