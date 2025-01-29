年初一到峨眉隆聖宮參拜 楊文科祈求新年風調雨順

新竹縣長楊文科今天上午偕同夫人甘秀美及縣府團隊到峨眉鄉的隆聖宮參拜，祈求新的一年風調雨順、國泰民安，並發送紅包，向民眾道賀新年快樂，一行人並走訪2025桶柑節年貨市集，向大眾推薦縣內景點。

楊文科出身峨眉鄉富興村，大年初一與家人前往隆聖宮祈福、發紅包，親自與鄉親拜年、賀喜。一早現場就聚集千名民眾大排長龍，在地近百歲耆老、外縣市的民眾都特別前來領取紅包，現場熱鬧滾滾、喜氣洋洋。

隨後，楊文科與同是峨眉鄉民的前縣長邱鏡淳等人，一同至天恩彌勒佛院參拜，祈求縣政工作順利推行、國泰民安、風調雨順；楊文科也拜訪他國小時期恩師，祝福恩師與師母都健康、平安。

由於峨眉鄉農會一連9天、至2月2日止，在富興國小前舉辦「2025桶柑節年貨市集」，楊文科在峨眉鄉農會總幹事温修琪、代表會主席温修汝熱情邀請下，實地走訪市集，與攤商、民眾熱情打招呼賀年。