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過年健行走春吸芬多精補元氣 新竹縣推薦精選10條步道
新竹縣政府每年推出「森遊竹縣」登山健行集章活動，掀起登山健行風潮，今年再推薦精選10條步道，歡迎民眾春節期間來場健行之旅，一邊欣賞美麗山景、一邊吸收芬多精補元氣。
縣長楊文科說，北埔、內灣及湖口三大老街每年春節吸引相當多旅客造訪，其他山林步道美景也十分受到山友青睞，縣府每年推出「森遊竹縣」登山健行集章活動，參與人次更是穩定破萬，在新的一年，縣府也會持續規畫更多元的觀光活動，歡迎鄉親朋友春節期間攜家帶眷來走春，感受大自然及客庄好風情。
今年特推薦精選10條步道，包含關西鎮渡南及飛鳳古道、打牛崎古道；橫山鄉騎龍古道、大山背麒麟步道；峨眉鄉獅山古道、石硬子古道、峨眉十二寮古道；北埔鄉南埔村觀音及挑水壢古道、大分林步道；竹東鎮五指山橫向登山步道等，特別結合台3沿線客庄鄉鎮步道，還可以順遊沿途觀光景點、品嘗在地特色美食，深度探訪竹縣。
其中，峨眉獅山古道是一條充滿歷史人文的古道，以「廟宇建築」聞名。而位於橫山的騎龍古道途中經過三座糯米古橋、楊家石柱屋、百年石階、伯公廟等，是景點最豐富的一條步道。
同樣在橫山的麒麟步道以自然生態豐富著稱，是新竹地區保育社團經常前往進行自然觀察，更是荒野保護協會常設的觀察定點之一。
另外，今年遊客也可以從湖口老街三元宮出發，行經金獅寺及茶香步道等，接著走到最新啟用的「畚箕窩溪步道」，非常適合大小朋友及跑步愛好者前往；新竹縣13鄉鎮市還有相當多優質的健行步道及景點，值得大家去探訪。
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