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錯過「搶頭香」沒關係 新春參拜祈福來逛桃園特色廟宇

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
蘆竹誠聖宮結合桃園燈會推出以「宇宙娃娃」吉祥物，不僅成為新春打卡熱點，文創商品鑰匙圈、吊飾，廣受年輕人喜愛，也成另類熱門打卡點。記者陳恩惠／翻攝
蘆竹誠聖宮結合桃園燈會推出以「宇宙娃娃」吉祥物，不僅成為新春打卡熱點，文創商品鑰匙圈、吊飾，廣受年輕人喜愛，也成另類熱門打卡點。記者陳恩惠／翻攝

大年初一子時至，年年總能吸引大批民眾前往各大廟宇「搶頭香」，白天則是外出拜年兼拜廟，桃園市民政局推薦，不妨與親友逛逛桃園特色好廟、奇廟，從傳統祭祀供品到創意文創商品，展現地方文化的深厚底蘊，感受滿滿正能量，也讓宮廟成為春節期間另類的熱門打卡點。

桃市民政局表示，新春期間各宮廟香火鼎盛，供桌祭品琳瑯滿目，除了傳統三牲、素祭外，還有梨、橘、哈密瓜、蘋果的「四果」、薑「山珍」、鹽「海味」與紅豆配糖的「五穀」，再加上36道糕餅甜點，寓意富貴吉祥的「創意點心宴」尤具特色。

部分廟宇的供品還加入了趣味元素，如三太子哪吒的神像前擺放棒棒糖，象徵童趣與活力；中壢天德宮則於田都元帥與飛虎將軍前供奉刈包，虎咬豬寓意「福咬住」，特別受到客家族群喜愛。

民政局說，桃園多數廟宇採前殿、後殿分層設計，近年貼心設置無障礙電梯，方便信眾參拜高樓層神像。有別於前後殿分層，大園仁壽宮與桃園龍德宮則採用「九宮格」神龕設計，廟方解釋，眾神像採立體排列，讓信眾參香時，抬頭即看見神明圍繞，感受眾神護佑的震撼感。

祈求新年好運氣，廟宇發放的錢母、發財金及平安符不可錯過，中壢仁海宮年年發送發財金、南崁五福宮發放錢母讓民眾沾沾喜氣，蘆竹誠聖宮則推出文創商品，讓信仰文化貼近年輕族群，今年特地結合桃園燈會推出「宇宙娃娃」吉祥物，不僅成為新春打卡熱點，文創商品鑰匙圈、吊飾，廣受年輕人喜愛。新春走廟不僅是祈福洗滌心靈，更是充滿文化涵養的饗宴。

蘆竹誠聖宮結合桃園燈會推出以「宇宙娃娃」吉祥物，不僅成為新春打卡熱點，文創商品鑰匙圈、吊飾，廣受年輕人喜愛。記者陳恩惠／翻攝
蘆竹誠聖宮結合桃園燈會推出以「宇宙娃娃」吉祥物，不僅成為新春打卡熱點，文創商品鑰匙圈、吊飾，廣受年輕人喜愛。記者陳恩惠／翻攝
蘆竹誠聖宮結合桃園燈會推出以「宇宙娃娃」吉祥物，不僅成為新春打卡熱點，文創商品鑰匙圈、吊飾，廣受年輕人喜愛，也成另類熱門打卡點。記者陳恩惠／翻攝
蘆竹誠聖宮結合桃園燈會推出以「宇宙娃娃」吉祥物，不僅成為新春打卡熱點，文創商品鑰匙圈、吊飾，廣受年輕人喜愛，也成另類熱門打卡點。記者陳恩惠／翻攝
部分廟宇的供品加入了趣味元素，如三太子哪吒的神像前擺放棒棒糖，象徵童趣與活力。記者陳恩惠／翻攝
部分廟宇的供品加入了趣味元素，如三太子哪吒的神像前擺放棒棒糖，象徵童趣與活力。記者陳恩惠／翻攝
桃市民政局說，桃園宮廟供品除三牲、素祭外，還有包含四果（梨子、橘子、哈密瓜、蘋果）、山珍（薑）、海味（鹽）、五穀（紅豆搭配糖）及36道糕餅甜點的創意點心宴尤具特色。記者陳恩惠／翻攝
桃市民政局說，桃園宮廟供品除三牲、素祭外，還有包含四果（梨子、橘子、哈密瓜、蘋果）、山珍（薑）、海味（鹽）、五穀（紅豆搭配糖）及36道糕餅甜點的創意點心宴尤具特色。記者陳恩惠／翻攝

拜拜 文創 桃園

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