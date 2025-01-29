錯過「搶頭香」沒關係 新春參拜祈福來逛桃園特色廟宇
大年初一子時至，年年總能吸引大批民眾前往各大廟宇「搶頭香」，白天則是外出拜年兼拜廟，桃園市民政局推薦，不妨與親友逛逛桃園特色好廟、奇廟，從傳統祭祀供品到創意文創商品，展現地方文化的深厚底蘊，感受滿滿正能量，也讓宮廟成為春節期間另類的熱門打卡點。
桃市民政局表示，新春期間各宮廟香火鼎盛，供桌祭品琳瑯滿目，除了傳統三牲、素祭外，還有梨、橘、哈密瓜、蘋果的「四果」、薑「山珍」、鹽「海味」與紅豆配糖的「五穀」，再加上36道糕餅甜點，寓意富貴吉祥的「創意點心宴」尤具特色。
部分廟宇的供品還加入了趣味元素，如三太子哪吒的神像前擺放棒棒糖，象徵童趣與活力；中壢天德宮則於田都元帥與飛虎將軍前供奉刈包，虎咬豬寓意「福咬住」，特別受到客家族群喜愛。
民政局說，桃園多數廟宇採前殿、後殿分層設計，近年貼心設置無障礙電梯，方便信眾參拜高樓層神像。有別於前後殿分層，大園仁壽宮與桃園龍德宮則採用「九宮格」神龕設計，廟方解釋，眾神像採立體排列，讓信眾參香時，抬頭即看見神明圍繞，感受眾神護佑的震撼感。
祈求新年好運氣，廟宇發放的錢母、發財金及平安符不可錯過，中壢仁海宮年年發送發財金、南崁五福宮發放錢母讓民眾沾沾喜氣，蘆竹誠聖宮則推出文創商品，讓信仰文化貼近年輕族群，今年特地結合桃園燈會推出「宇宙娃娃」吉祥物，不僅成為新春打卡熱點，文創商品鑰匙圈、吊飾，廣受年輕人喜愛。新春走廟不僅是祈福洗滌心靈，更是充滿文化涵養的饗宴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言