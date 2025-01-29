錯過「搶頭香」沒關係 新春參拜祈福來逛桃園特色廟宇

大年初一子時至，年年總能吸引大批民眾前往各大廟宇「搶頭香」，白天則是外出拜年兼拜廟，桃園市民政局推薦，不妨與親友逛逛桃園特色好廟、奇廟，從傳統祭祀供品到創意文創商品，展現地方文化的深厚底蘊，感受滿滿正能量，也讓宮廟成為春節期間另類的熱門打卡點。

桃市民政局表示，新春期間各宮廟香火鼎盛，供桌祭品琳瑯滿目，除了傳統三牲、素祭外，還有梨、橘、哈密瓜、蘋果的「四果」、薑「山珍」、鹽「海味」與紅豆配糖的「五穀」，再加上36道糕餅甜點，寓意富貴吉祥的「創意點心宴」尤具特色。

部分廟宇的供品還加入了趣味元素，如三太子哪吒的神像前擺放棒棒糖，象徵童趣與活力；中壢天德宮則於田都元帥與飛虎將軍前供奉刈包，虎咬豬寓意「福咬住」，特別受到客家族群喜愛。

民政局說，桃園多數廟宇採前殿、後殿分層設計，近年貼心設置無障礙電梯，方便信眾參拜高樓層神像。有別於前後殿分層，大園仁壽宮與桃園龍德宮則採用「九宮格」神龕設計，廟方解釋，眾神像採立體排列，讓信眾參香時，抬頭即看見神明圍繞，感受眾神護佑的震撼感。