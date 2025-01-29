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「蛇年大吉」鍾東錦夫妻分進山海線鄉鎮發福袋 清晨就有人排隊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦（左五）上午帶領縣府團隊陸續前往各鄉鎮市宮廟祈福並發送「蛇年大吉」福袋，向鄉親拜年賀新春。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣長鍾東錦（左五）上午帶領縣府團隊陸續前往各鄉鎮市宮廟祈福並發送「蛇年大吉」福袋，向鄉親拜年賀新春。記者吳傑沐／攝影

今天是大年初一，苗栗縣長鍾東錦上午陸續前往各鄉鎮市宮廟祈福並發送「蛇年大吉」福袋，向鄉親拜年賀新春，祝福大家「新的一年什（蛇）麼都順利」，現場也迎來熱情民眾冒著低溫排隊，拿福袋搏好運。

今年苗栗縣政府製作的福袋以喜氣金蛇圖案搭配「蛇年大吉」、「苗栗迎瑞氣 蛇舞賀新年」字詞向鄉親賀年，數量有限將送完為止。

上午7點30分左右，鍾東錦分別由縣府秘書長陳斌山及局處長陪同，首站在頭份永貞宮發送福袋；隨後一行人陸續前往竹南龍鳳宮、竹南慈裕宮、後龍慈雲宮、通霄慈惠宮、苑裡慈和宮、苗栗玉清宮及大明寺，行程滿滿，各地現場也都湧現大批排隊人龍，歡欣拿福袋過好年。

原定上午9點45分在通霄慈惠宮發福袋，行程延遲約10分鐘。現場排首位的是一位來自苑裡70多歲陳姓老婦人，她說一早6點左右就來大廟排隊，很開心能從鍾縣長手中拿到福袋；排第二、第三的是一對分別就讀國小五年級、幼兒園大班的張姓小男童，他們說阿公是廟裡的工作人員，早上6點多就起床陪同阿公到廟裡來湊熱鬧，「我們都知道鍾縣長是誰，第一次拿到他的福袋，很開心！」

另外，縣長夫人陳美琦與副縣長邱俐俐，也共同前往獅潭義民廟、大湖萬聖宮、卓蘭峨崙廟、三義五穀宮、銅鑼武聖宮、西湖五龍宮等地發送福袋。

縣府表示，明天年初二（1月30日）縣長發送福袋時間地點為上午8時頭份義民廟；上午8時20分斗煥坪大化宮、上午8時45分珊珠湖太陽宮；上午9時20分三灣五穀廟；上午10時南庄崇聖宮、上午10時40分南庄永昌宮、上午11時30分南庄文武宮。

另條路線由縣長夫人陳美琦、副縣長邱俐俐致贈福袋，時間和地點為上午9時公館五穀宮；上午9時45分頭屋五聖宮；上午10時30分造橋慈聖宮，歡迎民眾參考發送時間和地點，踴躍就近索取。

苗栗縣長鍾東錦（前）發送福袋並向鄉親拜年賀新春，祝福大家「新的一年什（蛇）麼都順利」。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣長鍾東錦（前）發送福袋並向鄉親拜年賀新春，祝福大家「新的一年什（蛇）麼都順利」。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣長鍾東錦（中）今天上午前往海線各宮廟發送「蛇年大吉」福袋，向鄉親拜年賀新春。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣長鍾東錦（中）今天上午前往海線各宮廟發送「蛇年大吉」福袋，向鄉親拜年賀新春。記者吳傑沐／攝影
年初一苗栗縣長鍾東錦發送福袋活動，各地現場也迎來熱情民眾冒著低溫排隊，拿福袋搏好運。記者吳傑沐／攝影
年初一苗栗縣長鍾東錦發送福袋活動，各地現場也迎來熱情民眾冒著低溫排隊，拿福袋搏好運。記者吳傑沐／攝影

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