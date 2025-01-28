天冷泡湯就來尖石橫山 新竹縣政府精選6處溫泉

新竹縣擁有多處知名溫泉勝地，主要都集中在尖石鄉及橫山鄉一帶，是不少民眾寒冬泡湯的首選，新竹縣政府即精選了6處泡湯會館，不僅每一處都能帶來與眾不同的泡湯體驗，還邀請民眾過年期間前來走春賞玩，還能感受在地獨特的文化風情與自然魅力。

新竹縣交旅處長陳盈州推薦民眾春節期間可以到由尖石鄉公所委外經營的秀巒溫泉公共浴室，以泰雅文化融入建築設計，設有露天大眾池與湯屋，不僅可以享受溫泉，還能欣賞星空夜景，體驗自然與文化交融的獨特魅力，最好來趟尖石2天1夜之旅，更能深入認識在地文化。

不過同樣位於尖石鄉的朝日溫泉民宿，則擁有視野更遼闊的大眾池，並設有水療SPA池與蒸氣室，讓旅客在舒適環境中徹底放鬆，館內還提供以原住民在地有機食材烹調的特色料理，是想選擇優質住宿遊客的最佳選擇。

同樣也位於尖石鄉的天然谷溫泉則以園內的大量椰林和異國花卉聞名，打造出南國島嶼般的熱情氛圍，並推出招牌鱒魚料理，成為許多遊客的心頭好。

也推薦家庭團客到尖石鄉的錦屏美人湯館，提供露天風呂、水療SPA、能量石板等多樣設施，並設有和式、西式及家庭湯屋，滿足不同旅客的需求。

若以隱私為首要考量，可以選擇位於尖石鄉的石上湯屋，石上湯屋以其私密舒適的設計著稱，提供乾淨且溫馨的個人或家庭湯屋，讓旅客能享受放鬆的私人泡湯時光。

會來尖石溫泉渡假村則位於山林環繞之中，以靜謐的自然環境與高品質溫泉設施深受旅客喜愛，是遠離塵囂的絕佳選擇。