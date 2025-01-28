聽新聞
0:00 / 0:00

桃園5處掩埋場 今年增監控系統

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市副市長蘇俊賓（右）昨天到欣榮焚化爐關心運作情形，確保春節期間垃圾清運與處理調度無虞，也向清潔隊員們致謝。圖／桃市府提供
桃園市副市長蘇俊賓（右）昨天到欣榮焚化爐關心運作情形，確保春節期間垃圾清運與處理調度無虞，也向清潔隊員們致謝。圖／桃市府提供

農曆春節將至，家家戶戶除舊布新。桃園市統計，除夕前1周的國家清潔周期間，民眾排出的垃圾為平常的1.77倍，副市長蘇俊賓昨赴欣榮焚化爐關心，確保春節垃圾處理無虞，並說明環保局今年將在大園區等5處掩埋場設置監控系統，強化防災安全。

桃園市今年春節期間垃圾清運，除夕當天加收垃圾，大年初一到初三停收垃圾，初四將有清潔隊員加班清運；環保局提醒民眾，3C產品若需丟棄鋰電池，或聚餐使用高壓瓦斯罐等，請妥善包裝好交給資源回收車，勿混雜於一般垃圾包內，避免遭壓縮導致爆炸或火災。

因應過年前夕垃圾量大增，蘇俊賓昨天小年夜，特地到欣榮焚化爐了解運作情形，確保春節期間垃圾清運與處理調度順利，也代替市長張善政發放新春福袋，向清潔隊員們致謝。

蘇俊賓提到，為維持垃圾車清運準點率，焚化爐是否能順利處理是關鍵，也仰賴各掩埋場之間調度，趕在過年前他已巡視好幾個掩埋場。由於掩埋場堆積大量廢棄物，易有火災風險，市府去年已於桃園區及中壢區掩埋場設置AI智慧監控系統。

掩埋場透過布設紅外線熱顯像儀及可見光遠距攝影機雙模組系統，24小時偵測掩埋面各區域溫度，可達到早期災害預警的效益，桃園市今年將進行大園區等5處掩埋場監控系統設置作業。

春節 桃園

延伸閱讀

防掩埋場火災風險 蘇俊賓：桃市5處今年增設監控系統

桃園龜山區送暖物資澎湃 蘇俊賓：善的種子循環接力

雲南傈僳族闊時節新奇 蘇俊賓以雲南姑爺推廣文化地標

TPASS 2.0最高回饋40% 桃園副市長蘇俊賓：司機人力短缺才是問題

相關新聞

桃園5處掩埋場 今年增監控系統

農曆春節將至，家家戶戶除舊布新。桃園市統計，除夕前1周的國家清潔周期間，民眾排出的垃圾為平常的1.77倍，副市長蘇俊賓昨...

桃園、台中路邊停車 春節不收費

農曆春節到來，桃園、台中市都暫停路邊停車收費，桃園9天免收費最久，給民眾小確幸，不過，彰化縣4鎮市、南投縣2鎮市及新竹市...

新竹後站夜市 釋出空間供收費停車

新竹市後站商圈停車位不足，屢有民眾反映，利用停車場空間營運的後站夜市，每逢周二、四營業期間，停車場就無法使用，衍生違規停...

新竹知名餐飲店遭爆闆娘對嘴喝完再上菜 業者澄清這樣說

新竹城隍廟旁一家經營近20年知名餐飲店，遭民眾目睹老闆娘在餐點上菜前，直接用湯勺「對嘴」喝了一口再端出，該民眾將影片ＰＯ...

拚2階連署達標 桃市罷免藍委過年不打烊

桃園市公民團體連署罷免國民黨立委行動持續進行，「光復桃園，六區全罷」發起人之一、牧師陳曉煒今受訪表示，桃園市6個選區的公...

桃園八德三元宮初一搶頭香 抽120顆12強冠軍限量簽名球

有八德大廟之稱的八德三元宮將於大年初一清晨5點15分舉辦年度盛事「開廟門及集香儀式」，廟方邀請各方信眾齊聚一堂參與集香，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。