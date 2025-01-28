桃園5處掩埋場 今年增監控系統

農曆春節將至，家家戶戶除舊布新。桃園市統計，除夕前1周的國家清潔周期間，民眾排出的垃圾為平常的1.77倍，副市長蘇俊賓昨赴欣榮焚化爐關心，確保春節垃圾處理無虞，並說明環保局今年將在大園區等5處掩埋場設置監控系統，強化防災安全。

桃園市今年春節期間垃圾清運，除夕當天加收垃圾，大年初一到初三停收垃圾，初四將有清潔隊員加班清運；環保局提醒民眾，3C產品若需丟棄鋰電池，或聚餐使用高壓瓦斯罐等，請妥善包裝好交給資源回收車，勿混雜於一般垃圾包內，避免遭壓縮導致爆炸或火災。

因應過年前夕垃圾量大增，蘇俊賓昨天小年夜，特地到欣榮焚化爐了解運作情形，確保春節期間垃圾清運與處理調度順利，也代替市長張善政發放新春福袋，向清潔隊員們致謝。

蘇俊賓提到，為維持垃圾車清運準點率，焚化爐是否能順利處理是關鍵，也仰賴各掩埋場之間調度，趕在過年前他已巡視好幾個掩埋場。由於掩埋場堆積大量廢棄物，易有火災風險，市府去年已於桃園區及中壢區掩埋場設置AI智慧監控系統。

掩埋場透過布設紅外線熱顯像儀及可見光遠距攝影機雙模組系統，24小時偵測掩埋面各區域溫度，可達到早期災害預警的效益，桃園市今年將進行大園區等5處掩埋場監控系統設置作業。