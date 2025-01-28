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新竹後站夜市 釋出空間供收費停車

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導

新竹市後站商圈停車位不足，屢有民眾反映，利用停車場空間營運的後站夜市，每逢周二、四營業期間，停車場就無法使用，衍生違規停車。竹市府昨指出，已與夜市經營團隊達成共識，未來夜市營業期間釋出部分空間供收費停車，緩解停車壓力。

代理市長邱臣遠表示，後站夜市前年12月底重新營業以來，市府陸續接獲民代、民眾反映停車位不足，因夜市場地是後站區域最靠近新竹轉運站的停車場，也方便前往新竹火車站；經與後站夜市經營團隊協商，決定在夜市營業期間，開放部分空間停車。

竹市府交通處指出，民眾於後站夜市營業期間，若有臨時停車需求，可依現場人員指示進出停車區域，並採取人工開單收費，汽車每小時20元、機車每次20元。

夜市非營業期間，停車場將恢復原有的無人化停車場運作模式，使用車牌辨識系統進出、繳費。

市府產發處也說明，夜市營業期間開放部分停車措施，希望兼顧後站商圈夜市活動與停車需求。

停車場 夜市 新竹

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