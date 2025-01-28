聽新聞
0:00 / 0:00

桃園、台中路邊停車 春節不收費

聯合報／ 中部記者／連線報導

農曆春節到來，桃園、台中市都暫停路邊停車收費，桃園9天免收費最久，給民眾小確幸，不過，彰化縣4鎮市、南投縣2鎮市及新竹市智慧車柱春節收費不打烊。彰化縣交通處表示，收費是為避免占用車格，有民代認同，資源有限應有合理收費管理。

今年農曆春節連假長達9天，各縣市陸續公布春節路邊停車收費方式，桃園市因應民眾返鄉、出遊，全市公有路邊停車格從1月25日至2月2日大年初五暫停收費，為期9天；台中市路邊汽、機車收費停車格從今天除夕起至2月1日大年初四暫停收費5天，其餘路外平面或立體停車場照常收費。其他縣市公有路邊停車格也大多暫停收費，包括新竹縣竹北市、竹東鎮、新埔鎮及湖口鄉路邊車格；新竹市人工開單的路邊車格；苗栗縣頭份市、竹南鎮及苗栗市路邊車格，暫停收費時間不一。

至於南投縣僅埔里鎮路邊停車除夕當天暫停收費，草屯鎮與南投市的路邊停車維持正常收費；彰化縣也僅員林市大年初一及初二停止收費，其餘彰化市、和美鎮及北斗鎮與鹿港鎮仍正常實施收費。

彰化市過去曾在春節期間暫停路邊停車收費，方便民眾過年停車，但市公所發現，很多民眾因此霸占停車格，反而影響其他人停車權益，停車轉換率也降低，因此近幾年，春節維持路邊停車收費。

彰化縣政府交通處長林漢斌也說，多數市鎮在春節期間實施路邊停車收費，主要是為了防止避免民眾占用停車格及胡亂停車；至於部分民間設置的臨時停車場，尤其在春節期間收費時，不能敲竹槓，如果縣府接獲投訴，確認收費不合理，將依法處理。

無黨籍彰化縣議員吳韋達說，雖然停車免費能為民眾帶來過年小確幸，但對於交通管理卻未必是最佳的選擇，尤其商業區路邊停車位資源有限，停車免費造成車位被長時間占用，反而加劇交通壅塞，認同有合理收費管理。

吳韋達也建議縣府強化停車數位化服務，讓返鄉過年的鄉親能迅速找到停車位，早日與家人團聚，比起停車免費更加重要。

停車格 春節

延伸閱讀

雲林斗六圓環嶄新水舞光雕秀點燈 迎春節返鄉民眾

2025財運「蛇進來」！財富自由就看這一波 春節大樂透加碼獎號出爐

罷團提罷免新北藍委春節不休 國民黨部籲理性

首度發表春節談話！賴清德身穿「Taiwan帽T」 喊話朝野和諧、社會團結

相關新聞

桃園5處掩埋場 今年增監控系統

農曆春節將至，家家戶戶除舊布新。桃園市統計，除夕前1周的國家清潔周期間，民眾排出的垃圾為平常的1.77倍，副市長蘇俊賓昨...

桃園、台中路邊停車 春節不收費

農曆春節到來，桃園、台中市都暫停路邊停車收費，桃園9天免收費最久，給民眾小確幸，不過，彰化縣4鎮市、南投縣2鎮市及新竹市...

新竹後站夜市 釋出空間供收費停車

新竹市後站商圈停車位不足，屢有民眾反映，利用停車場空間營運的後站夜市，每逢周二、四營業期間，停車場就無法使用，衍生違規停...

新竹知名餐飲店遭爆闆娘對嘴喝完再上菜 業者澄清這樣說

新竹城隍廟旁一家經營近20年知名餐飲店，遭民眾目睹老闆娘在餐點上菜前，直接用湯勺「對嘴」喝了一口再端出，該民眾將影片ＰＯ...

拚2階連署達標 桃市罷免藍委過年不打烊

桃園市公民團體連署罷免國民黨立委行動持續進行，「光復桃園，六區全罷」發起人之一、牧師陳曉煒今受訪表示，桃園市6個選區的公...

桃園八德三元宮初一搶頭香 抽120顆12強冠軍限量簽名球

有八德大廟之稱的八德三元宮將於大年初一清晨5點15分舉辦年度盛事「開廟門及集香儀式」，廟方邀請各方信眾齊聚一堂參與集香，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。