桃園、台中路邊停車 春節不收費

農曆春節到來，桃園、台中市都暫停路邊停車收費，桃園9天免收費最久，給民眾小確幸，不過，彰化縣4鎮市、南投縣2鎮市及新竹市智慧車柱春節收費不打烊。彰化縣交通處表示，收費是為避免占用車格，有民代認同，資源有限應有合理收費管理。

今年農曆春節連假長達9天，各縣市陸續公布春節路邊停車收費方式，桃園市因應民眾返鄉、出遊，全市公有路邊停車格從1月25日至2月2日大年初五暫停收費，為期9天；台中市路邊汽、機車收費停車格從今天除夕起至2月1日大年初四暫停收費5天，其餘路外平面或立體停車場照常收費。其他縣市公有路邊停車格也大多暫停收費，包括新竹縣竹北市、竹東鎮、新埔鎮及湖口鄉路邊車格；新竹市人工開單的路邊車格；苗栗縣頭份市、竹南鎮及苗栗市路邊車格，暫停收費時間不一。

至於南投縣僅埔里鎮路邊停車除夕當天暫停收費，草屯鎮與南投市的路邊停車維持正常收費；彰化縣也僅員林市大年初一及初二停止收費，其餘彰化市、和美鎮及北斗鎮與鹿港鎮仍正常實施收費。

彰化市過去曾在春節期間暫停路邊停車收費，方便民眾過年停車，但市公所發現，很多民眾因此霸占停車格，反而影響其他人停車權益，停車轉換率也降低，因此近幾年，春節維持路邊停車收費。

彰化縣政府交通處長林漢斌也說，多數市鎮在春節期間實施路邊停車收費，主要是為了防止避免民眾占用停車格及胡亂停車；至於部分民間設置的臨時停車場，尤其在春節期間收費時，不能敲竹槓，如果縣府接獲投訴，確認收費不合理，將依法處理。

無黨籍彰化縣議員吳韋達說，雖然停車免費能為民眾帶來過年小確幸，但對於交通管理卻未必是最佳的選擇，尤其商業區路邊停車位資源有限，停車免費造成車位被長時間占用，反而加劇交通壅塞，認同有合理收費管理。

吳韋達也建議縣府強化停車數位化服務，讓返鄉過年的鄉親能迅速找到停車位，早日與家人團聚，比起停車免費更加重要。