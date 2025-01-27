新竹知名餐飲店遭爆闆娘對嘴喝完再上菜 業者澄清這樣說

新竹城隍廟旁一家經營近20年知名餐飲店，遭民眾目睹老闆娘在餐點上菜前，直接用湯勺「對嘴」喝了一口再端出，該民眾將影片ＰＯ上Threads，並直呼噁心；對此，店家與親友事後回應，當下餐點是給親友喝的，並未提供給客人；新竹市衛生局則表示，會依照食品良好衛生規範準則派員查核有無違規。

該名網友在Threads貼出一段影片，指該餐飲店位於新竹城隍廟旁，已經營近20年，自己和朋友都是這間店的常客，以前店家態度和衛生都沒有現在如此糟糕，但現在店家卻常很跩仗著是新竹老字號美食我行我素，之前不開發票還被檢舉到今年才開發票。

該網友說，懇親各位網友有沒有辦法能檢舉他們？不管你食物好不好吃，衛生絕對是底線的底線，本來還很餓的說，看到直接反胃。

不過，業者也在第一時間澄清，指該餐點是給「是做給親友喝」，才會嘴對嘴喝，對於業者的解釋，ＰＯ網民眾無法接受，強調除了觀感不佳以外，且在影片捕捉到前，確實見到老闆娘直接以大勺子試喝後方的兩大鍋湯。