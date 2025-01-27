拚2階連署達標 桃市罷免藍委過年不打烊

桃園市公民團體連署罷免國民黨立委行動持續進行，「光復桃園，六區全罷」發起人之一、牧師陳曉煒今受訪表示，桃園市6個選區的公民團體有共識不提第一階段是否達標，而是以能夠接近第二階段罷免連署人數為目標，儘管已經要過年，但團隊還是會持續努力、不打烊。

根據公職人員選舉罷免法規定，罷免案第一階段提議人數須達選區選舉人總數百分之一以上；第二階段連署人數則需達選舉人總數百分之十以上。

陳曉煒指出，桃園6個選區的公民團體目前均以接近第二階段罷免連署門檻為目標，希望在第二階段開始時，能迅速聯繫到第一階段提議書的簽署者，以提高達標機率，然而國民黨24日將新版選罷法送出院會請總統公告，壓縮罷免團體可依循舊法的時間。

陳曉煒表示，原本公民團體計畫在農曆春節期間以較為從容的步調收取連署單，但因這突如其來的變數，各團體不得不在春節期間同步進行連署書收受及第一階段名單造冊工作。

「每一個團隊都在想盡辦法找紙箱，聯絡影印的廠商，這實在造成非常大的困擾以及不方便」，陳曉煒說，但他們不會因為這樣被打倒，反而激起了大家的熱情跟決心。

陳曉煒提到，在連署進度方面，桃園第六選區邱若華的公民罷免團體今天在大溪僑愛地區金蘭醬油參觀工廠對面成立固定連署點，正式邁入下一個階段，另外，八德大湳公園上周六收到約1500份連署書，大溪國小對面的涼亭也在周日收到1500份連署。