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桃園八德三元宮初一搶頭香 抽120顆12強冠軍限量簽名球

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
八德三元宮擁有252年的文化底蘊，並於去年被桃園市政府指定為市定古蹟。記者周嘉茹／翻攝
八德三元宮擁有252年的文化底蘊，並於去年被桃園市政府指定為市定古蹟。記者周嘉茹／翻攝

有八德大廟之稱的八德三元宮將於大年初一清晨5點15分舉辦年度盛事「開廟門及集香儀式」，廟方邀請各方信眾齊聚一堂參與集香，向三官大帝及諸神明祈福，共同搶得新年第一柱頭香，現場還有準備摸彩獎項約600份，開啟小龍年的吉祥好運。

八德三元宮主任委員呂林小鳳表示，當日將舉辦摸彩活動，獎項約600份，其中包含120顆世界棒球12強冠軍球員的限量簽名球，憑號碼牌自行抽籤。此外，還準備了象徵好運的300個紅麵龜，無號碼牌者領取，發完為止，以及3千包發財米贈送給上香祈福的信眾，禮品數量有限，請及早到場參加。

八德三元宮擁有252年的文化底蘊，並於去年被桃園市政府指定為市定古蹟。廟宇內珍藏葉金萬、張火廣及陳天乞等多位當代匠師創作的木雕、石雕及交趾陶等藝術珍品，見證百年的傳統工藝與宗教文化。希望透過這次開廟門及集香活動，讓更多人感受八德三元宮的深厚歷史與文化價值，同時在新春之際為自己與家人祈求平安喜樂、福氣滿滿。

有八德大廟之稱的八德三元宮將於大年初一清晨5點15分舉辦年度盛事「開廟門及集香儀式」。記者周嘉茹／翻攝
有八德大廟之稱的八德三元宮將於大年初一清晨5點15分舉辦年度盛事「開廟門及集香儀式」。記者周嘉茹／翻攝
八德三元宮主任委員呂林小鳳表示，當日將舉辦摸彩活動，其中包含120顆世界棒球12強冠軍球員的限量簽名球。記者周嘉茹／翻攝
八德三元宮主任委員呂林小鳳表示，當日將舉辦摸彩活動，其中包含120顆世界棒球12強冠軍球員的限量簽名球。記者周嘉茹／翻攝

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