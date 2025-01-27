快訊

寒流發威！氣象署發布低溫特報 11縣市急凍恐跌破6度

樂天女孩遊歐「逃票」被抓！ 慘付20倍罰金：當學費

新竹尖石多名露營客疑似食物中毒 至少6人上吐下瀉

過年走春選新竹縣 4部影視戲劇電影取景地超好拍

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
偶像劇「綠光森林」的取景地「馬武督探索森林」，其中森林中的「綠光小學」過去10多年來吸引無數影迷前來探訪。圖／竹縣府提供
偶像劇「綠光森林」的取景地「馬武督探索森林」，其中森林中的「綠光小學」過去10多年來吸引無數影迷前來探訪。圖／竹縣府提供

新竹縣是國內不少電影、電視劇取景拍攝地點，新竹縣政府交通旅遊處便整理出4部影視作品的取景地，邀請民眾在春節期間前來走春賞景，每一處地點都很好拍，讓民眾可以化身戲劇主角，不僅能拍出網紅照，還能順便了解劇中故事背景，與親友一同留下難得回憶。

新竹縣交旅處長陳盈州首推「一千個晚安」的故事背景，民眾前來可以造訪位於五峰清泉的張學良故居，或是劇集中出現的竹東蕭如松紀念園區與新埔味衛佳柿餅觀光農場。其中張學良故居途徑景色優美的南清公路，還能在故居旁的溫泉泡腳池享受泡湯氛圍，更推薦到三毛夢屋，感受作家三毛濃厚的文學氣息。

電視劇「茶金」的故事背景北埔同樣不容錯過，劇中將北埔的姜阿新洋樓帶入螢幕，讓觀眾見證台灣茶產業的風華與歷史變遷，而且姜阿新洋樓這座古宅建築充滿濃厚的時代氛圍，是劇中茶商家族故事的重要背景，遊客還可以漫步北埔老街，品嚐客家美食，體驗這座古色古香小鎮的獨特風情。

若喜歡偶像劇氛圍，可以到電影「我的少女時代」拍攝的關西東安古橋，在劇中這座古橋是片中角色歐陽非凡與林真心對話的經典場景，遊客漫步橋上，彷彿能回到劇中的青春時光，感受電影與自然景觀交融的魅力。

也可以到偶像劇「綠光森林」的取景地馬武督探索森林，過往早就是不少影迷喜歡前往造訪的場景，尤其森林中的「綠光小學」更吸引無數影迷前來探訪，森林美景宛如置身童話世界，讓人徜徉在純真的氛圍中，感受大自然與故事情感的完美結合。

電影「我的少女時代」中角色歐陽非凡與林真心對話的經典場景「關西東安古橋」。圖／竹縣府提供
電影「我的少女時代」中角色歐陽非凡與林真心對話的經典場景「關西東安古橋」。圖／竹縣府提供

北埔 新竹 電影

延伸閱讀

楊德昌電影文物捐贈美國哈佛 啟迪新世代影視創作者

「星期六去斗六」！雲林宣傳曲動畫MV夯 超萌女學生跳舞嗨遊雲林

楊德昌文物「移交美國」！遺孀決定捐給哈佛電影檔案館

影／無法境管！竹東槍擊5煞全跑了 警方懷疑還藏匿在新竹

相關新聞

台鐵銅鑼段電纜線被竊50公尺 上行列車持續誤點達50分鐘

小年夜湧現返鄉人潮，台鐵北中南都傳出事故，其中苗栗縣銅鑼站最扯，竟在小年夜疏運尖峰發生電纜線竊案，約有50公尺的電纜線被...

過年走春選新竹縣 4部影視戲劇電影取景地超好拍

新竹縣是國內不少電影、電視劇取景拍攝地點，新竹縣政府交通旅遊處便整理出4部影視作品的取景地，邀請民眾在春節期間前來走春賞...

平鎮義民祠春節湧香客彈性交管4天 警巧思送「替代道路面紙」

春節期間長外出參香走春人多，桃園市平鎮警分局今天表示，今天小年夜晚上10時起至大年初二（30日）下午5時止，針對平鎮區褒...

快閃發高虹安「蛇馬攏安」紅包袋 千份17分鐘一掃而空

新竹市長高虹安日前推出隱藏版「蛇馬攏安」春聯大受好評，後續也應民眾許願再推出限量版的同款紅包袋。因太多民眾詢問，所以今趁...

張善政春節宮廟守歲發福袋 這寺廟送錢母發財金平安符

今天是農曆小年夜、明天是春節除夕，桃園市各大宮廟從28日除夕起展開春節系列活動，市長張善政先至桃園景福宮參加除夕夜拜頭春...

百變福菜風味獨特 客庄廚師烹出傳統與創新

苗栗縣公館鄉是福菜之鄉，每年冬季農民種植芥菜並利用傳統醃漬技術製作成酸菜、福菜、梅干菜，除了傳統吃法，客庄餐飲廚師發揮創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。