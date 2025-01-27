過年走春選新竹縣 4部影視戲劇電影取景地超好拍

新竹縣是國內不少電影、電視劇取景拍攝地點，新竹縣政府交通旅遊處便整理出4部影視作品的取景地，邀請民眾在春節期間前來走春賞景，每一處地點都很好拍，讓民眾可以化身戲劇主角，不僅能拍出網紅照，還能順便了解劇中故事背景，與親友一同留下難得回憶。

新竹縣交旅處長陳盈州首推「一千個晚安」的故事背景，民眾前來可以造訪位於五峰清泉的張學良故居，或是劇集中出現的竹東蕭如松紀念園區與新埔味衛佳柿餅觀光農場。其中張學良故居途徑景色優美的南清公路，還能在故居旁的溫泉泡腳池享受泡湯氛圍，更推薦到三毛夢屋，感受作家三毛濃厚的文學氣息。

電視劇「茶金」的故事背景北埔同樣不容錯過，劇中將北埔的姜阿新洋樓帶入螢幕，讓觀眾見證台灣茶產業的風華與歷史變遷，而且姜阿新洋樓這座古宅建築充滿濃厚的時代氛圍，是劇中茶商家族故事的重要背景，遊客還可以漫步北埔老街，品嚐客家美食，體驗這座古色古香小鎮的獨特風情。

若喜歡偶像劇氛圍，可以到電影「我的少女時代」拍攝的關西東安古橋，在劇中這座古橋是片中角色歐陽非凡與林真心對話的經典場景，遊客漫步橋上，彷彿能回到劇中的青春時光，感受電影與自然景觀交融的魅力。