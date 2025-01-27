台鐵銅鑼段電纜線被竊50公尺 上行列車持續誤點達50分鐘

小年夜湧現返鄉人潮，台鐵北中南都傳出事故，其中苗栗縣銅鑼站最扯，竟在小年夜疏運尖峰發生電纜線竊案，約有50公尺的電纜線被竊賊剪走，造成清晨起南北列車誤點10至20分鐘，直到中午才完成搶修，全案已由鐵路警察局偵辦中。

鐵路警察台中分局表示，所轄苗栗派出所於今（27）日6點25分接獲樟樹村平交道保全通報，稱該平交道號誌故障。經台鐵苗栗號誌所人員證實，初步檢視號誌異常是因訊號線遭竊，現場有約50公尺長電纜線被剪斷剪走，造成號誌故障，已積極偵辦中。

苗栗站人員表示，雖然銅鑼平交道的號誌異常已於中午左右完成搶修，下行列車誤點狀況至下午4點左右已恢復準點，但上行列次仍持續有延遲，部分列次誤點達50分鐘，預計稍晚才能逐漸紓解。