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平鎮義民祠春節湧香客彈性交管4天 警巧思送「替代道路面紙」
春節期間長外出參香走春人多，桃園市平鎮警分局今天表示，今天小年夜晚上10時起至大年初二（30日）下午5時止，針對平鎮區褒忠祠義民廟周邊道路，連續4天實施彈性交通疏導管制措施，請用路人多加注意，遵照指示行車確保交通順暢。
中壢警分局春節期間，為讓民眾能更易查詢周邊替代道路行車，特別印製「春節替代道路面紙」今天起發給民眾，宣導國道及青埔商圈的替代道路，警方呼籲民眾春節期間，務必配合員警交通疏導管制措施，避免違規停車或任意穿越馬路，維護行的安全。
平鎮警方表示，平鎮褒忠祠義民廟是民眾信仰中心，香火鼎盛，警方預估春節將湧入參拜人潮，為維護周邊道路交通，警方結合義民里守望相助隊及義交人員，今天晚上10時起至大年初二下午5時止連續4天，針對義民廟周邊復旦路二段、復旦路二段23巷及廣泰路，實施彈性交通疏導管制措施。
過年期間，義褒忠義民廟周邊路段均禁止臨時停車，廟前停車格有限，民眾可前往一旁聯新醫院停車場及乙未保台紀念公園地下停車場停放，褒忠義祠鄰近聯新醫院，遇救護車載運病患，請用路人禮讓，參香行車遵從警方及義交人員引導，確保交通順暢。
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