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快閃發高虹安「蛇馬攏安」紅包袋 千份17分鐘一掃而空

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
民政處長施淑婷、市議員李國璋與志工們快閃新竹城隍廟發放，千份春聯及紅包袋短短17分鐘就發完，形成另類的春節活動。圖/民眾提供
民政處長施淑婷、市議員李國璋與志工們快閃新竹城隍廟發放，千份春聯及紅包袋短短17分鐘就發完，形成另類的春節活動。圖/民眾提供

新竹市長高虹安日前推出隱藏版「蛇馬攏安」春聯大受好評，後續也應民眾許願再推出限量版的同款紅包袋。因太多民眾詢問，所以今趁放假的小年夜之際，民政處長施淑婷、市議員李國璋與志工們快閃新竹城隍廟發放，千份春聯及紅包袋短短17分鐘就發完，形成另類的春節活動。

停職中的新竹市長高虹安因為支持者不斷詢問，原本僅自費印製2千張「蛇馬攏安」，但因索取踴躍，後來支持者再加印了8000張還是不夠發，加上民眾不斷許願，最後也順應民意也再次推出5000份限量版的同款紅包袋，祝福市民新的一年「蛇馬攏安」。

限量版的紅包袋不只一PO網後造成瘋搶，民政處長施淑婷日前在臉書與限量版紅包袋自拍，也讓不少粉絲也紛紛敲碗「在哪裡發放」、「可預約嗎」、「要去哪領」。因此施淑婷昨天也在網路預告，今日剛好趁放假的小年夜之際，中午會到新竹城隍廟快閃發放限量版的紅包袋。

施淑婷說，中午11點半不到，現場支持者就大排長龍，讓千份春聯及紅包袋短短17分鐘就一掃而空。今有位民眾表示，昨晚有在網路看到訊息，沒想到12點半來竟然已經發完。還另有位正在徒步環島的民眾今天正好走到新竹，也特地過來來拿紅包袋，直呼「太幸運了」。

民政處長施淑婷、市議員李國璋與志工們快閃新竹城隍廟發放，千份春聯及紅包袋短短17分鐘就發完，形成另類的春節活動。圖/民眾提供
民政處長施淑婷、市議員李國璋與志工們快閃新竹城隍廟發放，千份春聯及紅包袋短短17分鐘就發完，形成另類的春節活動。圖/民眾提供

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