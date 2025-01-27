張善政春節宮廟守歲發福袋 這寺廟送錢母發財金平安符

今天是農曆小年夜、明天是春節除夕，桃園市各大宮廟從28日除夕起展開春節系列活動，市長張善政先至桃園景福宮參加除夕夜拜頭春參香，與蘆竹南崁五福宮與信眾子時一起安頭香祈福，再至中壢仁海宮與信眾守歲參香祈福及29日年初一發放福袋，與市民一同祈求蛇年新年平安順遂。

桃園景福宮將自1月28日除夕夜晚上10時30分起，舉辦「蛇年迎春祈福、除夕夜拜頭香」，張善政到場參香祈福，迎接新年，景福宮表示，廟方特別準備經過道長加持的「開漳聖王招財平安掛飾」，參與信眾每人可領取一組，數量有限，送完為止。

南崁五福宮迎接春節，28日除夕夜12時開廟門，張善政與信眾一起安頭香參香，率信眾過平安橋祈福，張善政年初一到場發福袋，行政院長卓榮泰年初二參拜祈福，主委陳宗賢說，除夕子時12時安頭香安頭香後，廟方準備8.8個「錢母」發放參與信眾，送完為止，希望信眾新年平平安安。

中壢仁海宮將在28日農曆除夕夜子時開廟門，張善政凌晨1時（29日）與信眾一起守歲過年、並在大年初一上午9時在現場發送福袋，廟方特別準備200周年發財金每個200元，送完為止，董事長王介禧說，慶祝2025年建廟200周年，廟方規畫系列慶典，張善政市長來守歲參香祈福和發福袋、大年初二下午5時，賴清德總統到廟發放福袋，廟方送發財金希望信眾平安發大財。

龜山壽山巖觀音寺春節期間，從除夕夜28日子時晚間11時15分眾開門搶頭香，年初一至初三舉辦祈安禮斗（開斗）光明燈開燈祈福法會，張善政也安排初一下午前往參香祈福和發福袋祝福。