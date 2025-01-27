防掩埋場火災風險 蘇俊賓：桃市5處今年增設監控系統
農曆春節將至，家家戶戶除舊布新。桃市統計，除夕前1周的「國家清潔周」期間，民眾排出的垃圾比平常多近1倍。桃園市副市長蘇俊賓今表示，掩埋場堆積大量廢棄物，易有火災風險，過年前他已巡視多座掩埋場，要求環保局提升消防安全及監控效率，今年也將在大園區等5處掩埋場設置監控系統強化安全。
環保局統計，去年桃園清潔隊每日收運垃圾量為1398公噸，今年國家清潔周每日平均垃圾量則達2484公噸，是平日的1.77倍。
今天小年夜適逢霸王級寒流襲台，蘇俊賓親赴欣榮焚化爐，除確保春節期間垃圾清運與處理調度順利，也向辛勤的隊員們致謝。
蘇俊賓表示，因應大量增加的垃圾，焚化爐是否能順利處理是關鍵，並視需要於各掩埋場之間調度進場，才能維持清運準點率，不讓市民在寒風中苦等垃圾車。
蘇俊賓表示，趕在過年前他已經巡視好幾個掩埋場，看看這陣子規畫的垃圾去化、覆土改善、火災預警系統還有消防設備的優化是否落實；由於掩埋場堆積大量廢棄物，易有火災風險，市府去年已於桃園區及中壢區掩埋場設置AI智慧監控系統。
透過布設紅外線熱顯像儀及可見光遠距攝影機雙模組系統，24小時偵測掩埋面各區域溫度，全天候掌握溫度變化，除可達到早期災害預警的效益外，也可爭取緊急應變時間，今年將進行大園區等5處掩埋場監控系統設置作業，強化既有掩埋場消防安全預警設施。
蘇俊賓提醒，今年桃園市的垃圾清運，除夕還是會加收垃圾，大年初一到初三停收垃圾，初四隊員就會再加班清運；民眾3C產品若需排出鋰電池、或親朋好友聚餐使用高壓瓦斯罐等，請妥善包裝好交給資源回收車，勿混雜於一般垃圾包內，避免遭壓縮導致爆炸或火災。
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