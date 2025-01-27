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影／桃園復興降雪逾4公分 提前上山遊客頻呼賺到了

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
復興區山區持續下雪，嶺鎮度假農場飄雪逾4公分，厚厚積雪如銀色世界，遊客頻呼「賺到了」。圖／嶺鎮度假農場提供
復興區山區持續下雪，嶺鎮度假農場飄雪逾4公分，厚厚積雪如銀色世界，遊客頻呼「賺到了」。圖／嶺鎮度假農場提供

入冬最強寒流來襲，桃園市復興區山區今天清晨下雪，復興區拉拉山巨木區、中心路沿線持續飄雪，民宿紛紛PO出下用影片吸睛，市府觀旅局長周柏吟呼籲上山追雪遊客打前訂房，拉拉山嶺鎮度假農場、恩愛農場飄雪逾4公分持續，昨天提前上山度假遊客頻呼「沒想竟看到下雪，賺到了！」

春節前的今天小年夜，首波最強寒流報到，復興區後山的華陸里神木路林班地到拉拉山國家森林遊樂區、上巴陵華陵里恩愛農場、中心路、塔曼山區露營區皆下雪飄雪美景至中午前持續飄雪。

復興區恩愛農場老闆曾彥均說，目前山上降雪已達4公分多，還在持續下雪，今天人不多，許多遊客原預計明、後天下雪，未料今天清晨就下雪，上山遊客看到驚呼，今年大春節初一至初三人潮多，訂房快滿了，初四後訂房較少，雪景美麗，歡迎民眾春節訂房來山上賞景踏青。

嶺鎮度假農場老闆陳泳全說，該農場海拔高達1560公尺是民宿最高點，今天近除夕訂房人較少，昨天遊客較多，原預計今晚、明天下雪，未料今晨提前下雪，讓許多遊客「賺到了」，目前進入拉拉山巨木群禁止車輛進入，歡迎遊客趁雪景上山賞雪。

復興區山區持續下雪，恩愛農場飄雪逾4公分，厚厚積雪如銀色世界，遊客頻呼「賺到了」。圖／恩愛農場提供
復興區山區持續下雪，恩愛農場飄雪逾4公分，厚厚積雪如銀色世界，遊客頻呼「賺到了」。圖／恩愛農場提供
復興區山區持續下雪，恩愛農場飄雪逾4公分，厚厚積雪如銀色世界，遊客頻呼「賺到了」。圖／恩愛農場提供
復興區山區持續下雪，恩愛農場飄雪逾4公分，厚厚積雪如銀色世界，遊客頻呼「賺到了」。圖／恩愛農場提供
復興區山區持續下雪，嶺鎮度假農場飄雪逾4公分，厚厚積雪如銀色世界，遊客頻呼「賺到了」。圖／嶺鎮度假農場提供
復興區山區持續下雪，嶺鎮度假農場飄雪逾4公分，厚厚積雪如銀色世界，遊客頻呼「賺到了」。圖／嶺鎮度假農場提供

拉拉山 春節

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