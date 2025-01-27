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寒流發威水氣增 桃園上巴陵「線上追雪」不斷電

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
今晨6點拉拉山及中心路均飄下今年度初雪，目前下到拉拉山登山口等處。圖／桃園市觀旅局提供
今晨6點拉拉山及中心路均飄下今年度初雪，目前下到拉拉山登山口等處。圖／桃園市觀旅局提供

入冬第一波寒流發威，桃園市復興區拉拉山、中心路等地清晨相繼降雪，預料將出現一波追雪潮。為解民眾無法親自到訪的遺憾，桃園市觀旅局去年特地在上巴陵停車場安裝全新的4K高解析即時影像設備，讓民眾上網就能夠線上追雪。

今天由於寒流南下，導致全台氣溫下降，又因為濕氣足夠的因素，今晨6點拉拉山及中心路均飄下今年度初雪，目前下到拉拉山登山口等處。

觀旅局表示，依照往年經驗，拉拉山巨木區、中心農路沿線各民宿及農場、塔曼山一帶是較易降雪的地區，建議有計畫上山追雪的民眾提前訂房，攜帶保暖衣服及裝備，若缺乏禦寒準備請避免在山區過夜，並建議民眾車輛需備妥雪鏈再上山，隨時注意路況，以免屆時若下雪會無法下山。

為提供獨特的線上賞雪體驗，觀旅局去年也特地在上巴陵停車場安裝全新的4K高解析即時影像設備（https://www.youtube.com/live/nV-DKquUjFs?si=Bk2hxe3dizFJCqpW）。局長周柏吟表示，上巴陵停車場即時影像設備位於海拔1300公尺，是欣賞復興區翠綠山巒的最佳位置，被譽為山景的第一排。

周柏吟提到，攝影機不僅可捕捉本波寒流到來時，雪花緩緩飄落的景象，視野還包括巴陵鐵塔、拉拉山以及南插天山等重要地標，在不同季節也會放送黃昏時分的落日餘暉以及夜晚星空的絢爛，透過網路即時傳送，不但能掌握第一手雪況，也可讓民眾感受到北橫上巴陵的自然之美。

今晨6點拉拉山及中心路均飄下今年度初雪，目前下到拉拉山登山口等處。圖／桃園市觀旅局提供
今晨6點拉拉山及中心路均飄下今年度初雪，目前下到拉拉山登山口等處。圖／桃園市觀旅局提供

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