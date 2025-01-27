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超誇張！台鐵銅鑼站號誌異常 電纜線遭偷剪50公尺惹禍

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超誇張！ 台鐵銅鑼站號誌異常竟是電纜線被偷剪約50公尺

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
台鐵苗栗銅鑼站因電纜線被偷剪造成號誌異常，今天上午南北各列車誤點10至20分鐘，截至目前仍在搶修中，台鐵籲請乘客留意列車資訊看板。圖／民眾提供
台鐵苗栗銅鑼站因電纜線被偷剪造成號誌異常，今天上午南北各列車誤點10至20分鐘，截至目前仍在搶修中，台鐵籲請乘客留意列車資訊看板。圖／民眾提供

台鐵在拚全台大誤點嗎？今天正值除夕返鄉前夕，台鐵上午北中南都有事故造成列車誤點情況，尤其苗栗縣銅鑼站最誇張，號誌異常原因竟是電纜線被偷剪約50公尺，從清晨開始，南北各列車誤點10至20分鐘，截至目前仍在搶修中，台鐵籲請乘客留意列車資訊看板。

根據臺鐵簡訊「05:28起銅鑼站南東、南西軌道電路落下，銅鑼=三義間改複線運轉開關運轉，07:15號誌單位回報K152+300處電纜線被剪斷約50公尺，搶修時間約需4小時，已通報路警、勤指中心及國土安全辦公室。」；當地民眾也在臉書社團發文「銅鑼平交道發生故障，目前警察去處理請大繞路」

銅鑼站人員證實表示，一早5點多發現號誌異常，派員尋查才發現九湖口一帶竟有電纜線被偷剪，現在真的很忙，現場還在搶修中，確切搶修完工時間還未定。苗栗站則表示，南北列車都有誤點10至20分鐘，尚未統計各列次的誤點總時，若有民眾趕時間，可在竹南或彰化站改乘經海線列車。

據了解，今天上午因善化車站至新市車站間異物纏繞電車線導致電力設備異常，雙線不通，列車有所延遲；瑞芳車站至三貂嶺車站間，因電車線電力設備異常，也造成部分列車有所延遲。

臉書「合鐵事故平台」發布相關訊息後，網友罵聲連連直呼「台鐵今天在拼全台大誤點嗎」、「拜託一下好嗎？」、「北中南台鐵都有問題，今天乾脆不要開了，把票退一退。」

針對銅鑼站電纜線被偷造成誤點情況，網友則留言「今天準備坐車回去台中，現在是要怎麼坐啊我的天 」、「我想說偷的人怎麼沒燒焦」。

台鐵

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