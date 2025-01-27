草莓土壤病害難防 農民研發專利連接式離地植槽

苗栗大湖是全台草莓重要產區，近年土壤病蟲害嚴重，但高架種植所費不貲，有農民自行研發連接式離地植槽，成本較低且方便拆卸收納，對於租地農戶是一大誘因，已申請獲得專利。

大湖鄉草莓農葉德龍12年前為了就近照顧雙親，放棄業務工作返鄉務農，接手家中1小塊農地加上另外承租2分地栽種草莓，本以為草莓是家鄉的響亮招牌，靠它養家活口並非難事，但實際下田卻發現不然，尤其近年萎凋症、葉枯病、炭疽病等多種病蟲害，常讓莓農損失慘重。

農業部苗栗區農業改良場場長呂秀英指出，大湖鄉冬季日夜溫差大、偶有雨水滋潤、陽光充足，很適合草莓生長，然而草莓面臨許多病菌存在於土壤、空氣中，特別是隨地球暖化、氣候變遷，入秋後氣溫持續偏高「高溫高濕的條件對草莓相當不利」，種植之前，田間要先做土壤消毒，栽植期間更要隨時監測防治。

大湖鄉農會推廣部主任謝文智表示，大湖鄉栽種草莓面積約400公頃，部分莓農為減少來自土壤病蟲害，改採高架種植，不過高架草莓成本高昂，每分地約需新台幣80萬元，對於農民仍是不小負擔，即便農會一再推廣，目前高架栽培面積仍約30公頃，僅占大湖產區1成左右。

葉德龍看準草莓需離地種植的趨勢，去年起著手自行研發、開模，製作創新「連接式離地種植槽」，將白色的植槽接龍放置在田壟上，底部支架可離地4至5公分，本身具透氣性與排水性，減少爛跟風險，且像樂高積木一般，可以無限制地連接延伸，組裝拆卸相當輕巧，成本更是比傳統高架少了一大半。

葉德龍指出，離地種植無需每年翻土或更換黑色塑膠布，省工省力，但傳統高架的成本太高，並非每個農民都負擔得起；更重要的是，大湖草莓逾半面積屬租地種植，約占300公頃，連接式植槽方便拆卸、拼接，移動便捷，即便地主要收回土地，莓農仍可將植槽收納儲存，覓地「另起爐灶」。

葉德龍說，對於租地莓農而言，連接式植槽降低許多風險，經過不斷修正、改良，產品已取得專利，希望推廣給更多莓農作為傳統高架的替代方案。