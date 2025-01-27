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桃園復興下雪4公分民眾湧入賞雪 警方管制這裡車輛無雪鏈禁入

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園復興區神木路林班地至拉拉山國家森林遊樂區下雪，民眾堆雪人，車輛管制。圖／復興區公所提供
桃園復興區神木路林班地至拉拉山國家森林遊樂區下雪，民眾堆雪人，車輛管制。圖／復興區公所提供

入冬寒流來襲，桃園市復興區山區今天清晨下雪，凌晨1時復興區桃116縣道、拉拉山區氣溫達冰點攝氏0度結冰隨後清晨降雪，大溪警方表示，維護上山遊客安全，實施交通管制，車輛如無加裝雪鏈禁止進入桃116縣道及中心路。

復興區華陵里神木路林班地至拉拉山國家森林遊樂區一帶、中心路及塔曼山區等地清晨低溫相繼降雪，拉拉山國家森林遊樂區管制車輛進入，山區結冰或飄雪，至上午11時，積雪大約4公分，道路濕滑，上山賞雪遊客行車，注意安全。

大溪警方表示，強烈寒流來襲氣溫驟降，山區道路易降霜或路面濕滑，易影響行車安全，為確保用路人行車安全，相關路段管制車輛，民眾行經管制路段，請配合管制人員放慢速度，上山遊客車輛加掛雪鏈以維安全，山區氣溫寒冷，上山民眾注意保暖。

桃園復興區神木路林班地至拉拉山國家森林遊樂區下雪，上山車輛管制。圖／復興區公所提供
桃園復興區神木路林班地至拉拉山國家森林遊樂區下雪，上山車輛管制。圖／復興區公所提供

寒流 拉拉山

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