桃園復興下雪4公分民眾湧入賞雪 警方管制這裡車輛無雪鏈禁入

入冬寒流來襲，桃園市復興區山區今天清晨下雪，凌晨1時復興區桃116縣道、拉拉山區氣溫達冰點攝氏0度結冰隨後清晨降雪，大溪警方表示，維護上山遊客安全，實施交通管制，車輛如無加裝雪鏈禁止進入桃116縣道及中心路。

復興區華陵里神木路林班地至拉拉山國家森林遊樂區一帶、中心路及塔曼山區等地清晨低溫相繼降雪，拉拉山國家森林遊樂區管制車輛進入，山區結冰或飄雪，至上午11時，積雪大約4公分，道路濕滑，上山賞雪遊客行車，注意安全。