喜迎新春！ 苗栗大千醫療體系3護理之家舉辦圍爐活動

春節是闔家團圓的重要節日，苗栗市大千醫院所轄大川護理之家、南勢醫院附設護理之家及南勢醫院慢性病房陸續舉辦溫馨的圍爐活動，為住民及病友們營造溫暖如家的過年氣氛，也展現醫療人員對病友的用心關懷。

大千醫院指出，大川護理之家別出心裁地在戶外搭建圍爐場地，以傳統辦桌方式與住民共度新春。現場活動由建功國小舞龍隊帶來精彩的「祥龍獻瑞」表演揭開序幕，祥龍在會場中穿梭時，長輩們近距離感受傳統文化的魅力，臉上綻放歡欣的笑容。

並邀請苗邑長青關帝會帶來充滿活力的電音三太子表演，更貼心捐贈物資，展現社區關懷之情；活動最後由護理之家同仁扮演財神爺，與住民同樂，現場歡笑聲不斷。

大川護理之家則是特別準備軟質年菜，讓長輩也能安心享用美味。現場護理人員、社工及照服員細心地在旁餵食、噓寒問暖，志工夥伴也熱情協助，讓整個圍爐活動倍添溫馨。

南勢醫院附設護理之家的歲末圍爐活動也以「金蛇獻瑞，幸福安康」為主題，由吉聲民族樂團表演琵琶、古箏、二胡演奏；苗栗縣展夢園關懷協會更帶來輪椅熱舞表演，邀請長輩一同共舞，展現活力與歡樂。