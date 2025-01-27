影／下雪了！新竹尖石後山今早大雪紛飛 泰崗部落積雪

受寒流影響，新竹縣尖石後山地區今天上午突然開始降雪，尤其以海拔較高的新光部落及宇老首先出現固態降水，天未亮就出現雪霰交雜，稍早更轉為降雪，雖然當地溫度並未降到0度以下，但難得且突如其來的雪景令居民都顯得十分興奮。

據了解，今天上午尖石後山地區包含司馬庫斯、新光部落等海拔約1700公尺的部落首先出現下雪天氣，不過當地居民表示，早在清晨約5點左右，雨水中就已經開始出現小冰珠，霰和雨水混著從天而降，就連海拔1450公尺的宇老也出現降雪，派出所及涼亭屋頂更開始出現積雪。

上午7時許，海拔1500公尺的泰崗部落被居民驚喜發現，原本下著雨的天空突然開始飄下白色的雪花，而且還越下越大，不到幾分鐘周邊樹梢及草地都開始出現積雪，但居民也驚訝發現可能是因為溫度還不夠低，溫度計顯示氣溫還有約2度左右，因此雪花剛落到柏油路面上就融化。