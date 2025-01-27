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影／下雪了！新竹尖石後山今早大雪紛飛 泰崗部落積雪
受寒流影響，新竹縣尖石後山地區今天上午突然開始降雪，尤其以海拔較高的新光部落及宇老首先出現固態降水，天未亮就出現雪霰交雜，稍早更轉為降雪，雖然當地溫度並未降到0度以下，但難得且突如其來的雪景令居民都顯得十分興奮。
據了解，今天上午尖石後山地區包含司馬庫斯、新光部落等海拔約1700公尺的部落首先出現下雪天氣，不過當地居民表示，早在清晨約5點左右，雨水中就已經開始出現小冰珠，霰和雨水混著從天而降，就連海拔1450公尺的宇老也出現降雪，派出所及涼亭屋頂更開始出現積雪。
上午7時許，海拔1500公尺的泰崗部落被居民驚喜發現，原本下著雨的天空突然開始飄下白色的雪花，而且還越下越大，不到幾分鐘周邊樹梢及草地都開始出現積雪，但居民也驚訝發現可能是因為溫度還不夠低，溫度計顯示氣溫還有約2度左右，因此雪花剛落到柏油路面上就融化。
尖石鄉公所清潔隊今天上午還頂著寒風到後山地區做春節前垃圾清運，因為要站在垃圾車後方協助民眾倒垃圾，因此隊員們全都包緊緊，不少民眾聽到垃圾車音樂趕忙出門倒垃圾的同時，也意外發現天空飄起白雪，難得地邊等垃圾車邊賞雪。
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