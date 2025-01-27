後站夜市營業期間 市府協調開放部分空間收費停車

新竹市地狹人稠，不少民眾反映，市區後站商圈停車位不足，希望相關單位重視；市府今指出，已與後站夜市經營團隊達成共識，將於今年1月28日起在夜市營業期間（每周二、四早上11點至晚上11點），釋放部分空間作為收費停車區，減輕後站商圈停車壓力，提供民眾更便利的停車服務。

代理市長邱臣遠表示，竹市後站夜市有鄰近新竹火車站、新竹轉運站，步行3分鐘即可到達的絕佳地理優勢，吸引眾多人潮，後站夜市於前年12月底宣布重新營業以來，市府陸續接獲民意代表、民眾反映停車位不足的情況，導致附近違規停車情形頻傳事件。

市府說，因夜市場地是後站區域最靠近轉運站的停車場，經評估並與後站夜市經營團隊協商，決定釋放部分空間作為停車使用。

交通處說明，民眾於後站夜市營業期間，若有臨時停車需求，可依現場指揮人員指示進出停車區域，為簡化管理，將採取人工開單方式收費，停車費率為汽車每小時20元、機車每次20元。停車場月租停車戶，其車輛停放期間不會被額外收取停車費。夜市非營業期間，該區域將恢復原有的無人化停車場運作模式，使用車牌辨識系統進出並繳費。

產發處表示，市府與後站夜市協商後，決議於1月28日起，在夜市營業期間開放部分停車措施，藉此平衡後站商圈夜市活動與停車需求，提供更靈活的規畫方案，期望減輕夜市營業期間的停車壓力，讓民眾能更舒適地享受後站夜市及周邊商圈的各項服務。

市府提醒，民眾於夜市營業期間停車時，須遵守現場人員指揮，維持停車秩序，請勿違規停車，避免受罰傷荷包，共同營造良好的商圈環境。