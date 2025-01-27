竹南鎮這處街廓人行不卡卡 苗栗縣府考評拿第一名

苗栗縣竹南鎮大埔五街、科專七路、科專二路街廓，部分人行道原本雜草叢生、寬窄不一，以致通行卡卡，縣府盤點改善，打造無障礙人行環境，提報內政部國土管理署考評，最近獲得縣市型乙組街廓考評第1名肯定。

國土管理署市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫最近頒獎，苗栗縣政府獲得縣市型乙組街廓第1名，縣府交通工務處指出，受評街廓在竹南鎮大埔五街、科專七路、科專二路，近年來配合國土管理署「提升道路品質計畫1.0」改善，讓行人很有感。

街廓範圍屬住辦區，有公園及學校，停車需求量高，改善前車輛占用道路，部分人行道缺乏管理，雜草叢生，鋪面也有損壞的問題，其中，大同高中周邊人行道寬度偏窄，再加上路燈占用人行空間，導致沒有通暢、安全的步行空間。

縣府改善既有人行道鋪面，路口行穿線退縮，並設置庇護島，調整綠蔭空間及公共設施帶，拓寬整體行人通行空間，遷移占用通行走廊電桿等公共設施，並在不影響行人空間情況下，規畫路邊停車空間，有效分配道路使用空間，活化既有閒置空間，打造無障礙人行動線。

交通工務處表示，近來竹南鎮、苗栗市等地人本交通工程，迭有爭議，例如新增的行人庇護設施，部分用路人抱怨把道路縮小，尤其機車族， 擔心影響安全，其實只是習慣必須改變。