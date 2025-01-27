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竹南鎮這處街廓人行不卡卡 苗栗縣府考評拿第一名

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣竹南鎮大埔五街、科專七路、科專二路街廓，最近獲國土管理署市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫縣市型乙組第1名。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣竹南鎮大埔五街、科專七路、科專二路街廓，最近獲國土管理署市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫縣市型乙組第1名。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣竹南鎮大埔五街、科專七路、科專二路街廓，部分人行道原本雜草叢生、寬窄不一，以致通行卡卡，縣府盤點改善，打造無障礙人行環境，提報內政部國土管理署考評，最近獲得縣市型乙組街廓考評第1名肯定。

國土管理署市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫最近頒獎，苗栗縣政府獲得縣市型乙組街廓第1名，縣府交通工務處指出，受評街廓在竹南鎮大埔五街、科專七路、科專二路，近年來配合國土管理署「提升道路品質計畫1.0」改善，讓行人很有感。

街廓範圍屬住辦區，有公園及學校，停車需求量高，改善前車輛占用道路，部分人行道缺乏管理，雜草叢生，鋪面也有損壞的問題，其中，大同高中周邊人行道寬度偏窄，再加上路燈占用人行空間，導致沒有通暢、安全的步行空間。

縣府改善既有人行道鋪面，路口行穿線退縮，並設置庇護島，調整綠蔭空間及公共設施帶，拓寬整體行人通行空間，遷移占用通行走廊電桿等公共設施，並在不影響行人空間情況下，規畫路邊停車空間，有效分配道路使用空間，活化既有閒置空間，打造無障礙人行動線。

交通工務處表示，近來竹南鎮、苗栗市等地人本交通工程，迭有爭議，例如新增的行人庇護設施，部分用路人抱怨把道路縮小，尤其機車族， 擔心影響安全，其實只是習慣必須改變。

這次考評第一名的街廓，庇護設施用意在分隔行人、車輛，增加車輛轉彎幅度，防止駕駛視線有死角，此外，行人在穿越距離較長車道時，有安全的停等區域，尤其降低年長者、行動不便者，及孩童、弱勢行人穿越的風險，縣府會持續參照，打造全齡友善道路。

苗栗縣竹南鎮大埔五街、科專七路、科專二路街廓，最近獲國土管理署市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫縣市型乙組第1名。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣竹南鎮大埔五街、科專七路、科專二路街廓，最近獲國土管理署市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫縣市型乙組第1名。圖／苗栗縣政府提供

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