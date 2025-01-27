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苗栗市運動館9月開 規畫委外

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗市全民運動館工程備受矚目，市公所規畫委外經營，希望今年9月開張。記者范榮達／攝影
苗栗市全民運動館工程備受矚目，市公所規畫委外經營，希望今年9月開張。記者范榮達／攝影

斥資1.72億元的苗栗市全民運動館工程進度備受矚目，市公所規畫委外經營，至少已有2家廠商表達意願，預計今年9月新館取得用執照後同步開張，內有體適能教室、綜合球場等，未來營運原則採使用者付費。

苗栗市全民運動館在中正路黃昏市場對面苗栗農工舊校址興建，前年獲教育部體育署前瞻基礎建設計畫補助1億元，縣府另補助2000萬元，市公所自籌5200萬元，2棟相連的新建築外觀最近曝光。

許多市民期待早日啟用，認為全民運動館美輪美奐有時尚感，且位在市中心，毗鄰停車場，也設有YouBike站點，讓運動更加方便，但希望委外經營收費要親民，否則有失全民運動館美意。

苗栗市公所指出，全民運動館地板面積約2950平方公尺，初步規畫1樓綜合球場、舞蹈教室、兒童遊戲室；2樓體適能教室、飛輪教室、TRX懸吊訓練教室，及桌球室等，預計6月底完工後約3個月取得使照。春節後將招標，由顧問公司專業規畫租金、營運模式、項目等，並完成委外程序。

此外，全民運動館建物外落款人目前列上苗栗縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、苗栗市長余文忠3人，也引來民眾討論。余文忠說，邱鎮軍在苗栗市長任內爭取，縣府有補助，市民代表會通過配合款，將來落款人還要再加上苗栗市民代表會主席陳仁杰，都是促成全民運動館有功人員。

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