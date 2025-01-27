星期評論／配套完善 才能成就桃竹苗大矽谷

等了近4個月，獲行政院核定的桃竹苗大矽谷計畫，日前終於由國發會和桃竹竹苗4首長敲定建立中央地方治理平台，踏出好的第一步，但竹科蓬勃發展伴隨的塞車、入學夢魘早已與日俱增。行政效率與產業配套能否超前部署等，攸關桃竹苗大矽谷成敗。

桃竹苗大矽谷計畫是賴清德總統「均衡台灣」的重要政見，可望替桃竹苗科技產業發展轉型升級。桃竹竹苗4縣市府去年無不積極整備用地、盤點配套，4縣市長還特地會面共商大矽谷，但期間曾因盼不到中央一紙公文，憂心中央畫大餅，地方白忙一場。

桃竹苗坐擁新竹科學園區，被視為國際半導體及科技產業重鎮，具有高度競爭優勢，但卻也面臨國際情勢不斷變化。中央既然替桃竹苗勾勒大矽谷願景，欲打造如美國亞利桑那、南韓首爾、日本九州的半導體產業生態圈，主動、積極與效率更缺一不可。

只不過，產業發展帶來人口紅利，新竹縣市近年受惠竹科，人口不斷成長，卻也飽受竹科發展之苦，塞車塞到爆、學校不夠念已成日常；竹科效應甚至往南外溢苗栗頭份、竹南，交流道塞上加塞，還有國中得開始搭建組合屋，都成了棘手的城市挑戰。

但無論交通、教育、醫療還是居住等困境，不該是產業發展的必要之惡，政府推動桃竹苗大矽谷才剛起步，應視竹科發展帶來的夢魘為前車之鑑。除了及早部署校舍等教育軟硬體，還要加速推動地方貧瘠的大眾運輸系統，才能讓產業人口安心落地生根。

桃竹苗大矽谷的中央地方治理平台在農曆年前確立上路，是新年好的開始，後續更仰賴雙方有效的溝通協調，具體排除障礙打造綠色通道，落實政見也是在回應人民期待。

不僅如此，發展配套需要經費，除了企求中央關愛，地方也不該置身事外，財政收支劃分法通過後，統籌分配稅款將大力挹注地方，4縣市府應適切分配資源投入大矽谷計畫，中央有心、地方也有力，才能真正讓桃竹苗發展起飛。