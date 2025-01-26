不滿漁獲慘…桃園漁民拉布條 年後啟動中油台電抗爭

中油觀音第三座天然氣接收站工程持續推進，桃園市中壢區漁會漁民近日在永安漁港漁船掛出抗議布條，抗議中油三接及台電大潭電廠影響漁獲和要求後續補償，中油、台電人員表示漁民訴求由公司研議，市府農業局今天表示，農曆春節後將召開說明會，化解漁民疑慮。

永安漁港碼頭停泊漁船近日紛紛掛出「台電、中油鴨霸，搶我魚苗」布條抗議，永安漁港討海人協會理事長楊門圈表示，受中油三接外推方案及大潭電廠影響，永安漁港漁民今年漁獲慘兮兮，生計嚴重威脅，近幾年漁獲量逐年遞減，去年約17.9萬公斤，較過去銳減近2/3，中油、台電卻推託相關補償，漁民生存權遭漠視，預計春節後進行強烈抗爭。

國民黨立委涂權吉表示，為解決漁民抗議，他日前召開協調會，邀集台電、中油代表與漁民面對面溝通，漁民不滿台電大潭電廠造成過去幾年漁獲量銳減，如今7、8、9號機組又要加入運轉，電廠要設開關場，後續天然氣海底管線、中油三接外推工程，會毀掉漁場和漁民生計，中油、台電卻未與漁民說明。

涂權吉表示，檢視這幾年漁獲數據，永安漁港漁民漁獲量銳減，中油、台電都說工程的環評與環差都會做好，漁民卻存著疑慮，提出後續補償方案。台電與中油公司人員表示，漁民訴求帶回研議，之後再召開會議向漁民說明，透過雙向溝通，希望化解政府與漁民衝突。