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壯觀！台灣燈會致敬12強冠軍 打造史上最大球體投影

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
2025台灣燈會「活力發光站」展區將展示超大的「光耀之球」，並搭配燈光秀，精彩可期。示意圖。圖／桃園市體育局提供
2025台灣燈會「活力發光站」展區將展示超大的「光耀之球」，並搭配燈光秀，精彩可期。示意圖。圖／桃園市體育局提供

2025台灣燈會2月7日到23日在桃園登場，桃園市長張善政近日在臉書開箱位於樂天桃園棒球場的「活力發光站」展區。市府體育局表示，此展區的巔峰之作「光耀之球」，將矗立在球場展區中央，是歷年燈會史上最大的球體裝置，搭配每晚絢麗的燈光秀，帶給觀眾驚艷的沉浸式光影體驗。

體育局表示，「活力發光站」展區主燈裝置「光耀之球」，除回應位在機場捷運A19站樂天棒球場的環境主題，亦向2024年台灣棒球登上世界舞台的榮耀致敬，創作者以「台灣燈會 x 台灣之光＝光耀之球」為概念，打造出史無前例的台灣燈會史上最大球體投影，呈現台灣棒球的驕傲。

體育局表示，這一創舉利用270度包覆的投影效果，以及四台高亮度雷射投影機，不僅是燈光技術的顛峰運用，更是顛覆傳統燈會形式的創新之舉；而「光耀之球」的設計，結合氣膜系統與支撐結構，營造出豐富的科技與未來感，搭配激動人心的燈光秀，交織出海洋波動意象與棒球動態效果。

體育局表示，主題展演燈光秀「光耀之球」和「舞動光影」，以魔幻神秘的海洋音樂開場，輔以充滿活力的電子音樂，燈光秀投射出的柔和藍光與海浪聲，帶領觀眾進入寧靜強大的海底世界，隨著音樂節奏加快，巨型棒球在燈光中旋轉升起，模擬海洋波動，象徵著運動力量與自由靈活的生命力，在燈光秀高潮時，燈海與雷射交織成壯觀景象，強調棒球的正向能量及海洋生態的奇妙。

體育局表示，「光耀之球」每整點、半點演出一次，「舞動光影」每15分、45分演出一次，兩者相互搭配，精彩融合演繹棒球的熱血精神與海洋的自由靈魂。

此外，內外野光海互動區的「星辰樂章」，結合燈海、光束燈與雷射交織而成，透過LED燈飾燈串，讓民眾不僅能參與其中，也成為燈光表演的一部分，在享受美麗燈光、雷射投影效果的同時，體驗到海洋的神秘與美麗，以及棒球精神的力量。

2025台灣燈會「活力發光站」展區將展示超大的「光耀之球」，並搭配燈光秀，精彩可期。圖／桃園市體育局提供
2025台灣燈會「活力發光站」展區將展示超大的「光耀之球」，並搭配燈光秀，精彩可期。圖／桃園市體育局提供

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