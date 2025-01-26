茶園、海景通通滿足 桃園十大農業區搶攻春遊商機

迎接2025年農曆春節連假，桃園市10個休閒農業區及各休閒農場推出豐富多元的春節農遊體驗活動。農業局長陳冠義表示，除了傳統圍爐團圓，也歡迎民眾把握假期到各休閒農業區走春，感受在地農村魅力。

適逢魯冰花綻放季節，龍潭區大北坑休閒農業區以古老客家茶鄉風情為特色，遊客可體驗品茶、探訪三洽水及窯文創園區，透過柴燒窯陶藝創作，沉浸山林茶園之美。

大溪地區則以月眉及康莊兩大休閒農業區為主軸，串連中庄吊橋、月眉人工濕地生態公園等景點，延伸至大溪老街；康莊區更設有遊客服務中心，提供三和木藝等文創體驗。台七桃花園休閒農業區則以枕頭山商圈為核心，結合瑞士鄉村、普拉多山丘等景觀農場，打造都市人的療癒天地。

濱海的新屋海洋客家休閒農業區，整合在地海洋及客家文化特色，規畫涵蓋永安漁港、海螺文化體驗園區、蘭園養蜂場等多元景點，提供遊客豐富的食漁文化體驗。

針對都會區半日遊需求，蘆竹大古山休閒農業區提供登山步道及觀景平台，不到一公里路程即可飽覽海天美景，區內山腳鹿場水鹿之家更是親子旅遊熱點。鄰近雙北的蘆竹坑子溪休閒農業區，則以專業製茶體驗見長，羽泰、竹峰茗茶、新星等製茶廠皆開放參觀。此外，楊梅休閒農業區的遊客中心及台客家文化古道，也是不容錯過的打卡景點。

農業局表示，包括富田香草、竹峰茗茶、大溪花海等十大休閒農場，於春節期間同步推出特色體驗活動，提供民眾更多元的走春選擇。