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桃園誠聖宮玩創新！不只祈福送黃金 還打造宇宙特展
主祀關聖帝君的桃園市蘆竹誠聖宮有百年歷史，因位於桃園機場附近，也有「機場捷運守護神」及「航空城武財神」美稱，為迎接2025乙巳蛇年，廟方不只即日起開放點光明燈、安太歲，初一到初六到廟擲筊，若連續6個聖筊還可抱走黃金金元寶，盼吸引民眾前來參香。
誠聖宮主委劉勝全表示，農曆春節期間，誠聖宮規畫一系列傳統祈福活動，除開放信眾點光明燈、安太歲外，廟方更推出創新活動，凡於大年初一至初六到廟內擲筊，若能連續獲得六個聖筊，即可獲贈黃金金元寶。此外，除夕夜開廟門活動將致贈每位信眾價值600元的新春福袋，內含蛇年發財金、金蛇舞鎖圈及武財神招財錢母。
誠聖宮主委劉勝全表示，該廟除延續「關公有愛寒冬送暖」等慈善傳統，今年更將舉辦一系列節慶活動，包括補春運、接財神、補財庫等傳統祈福科儀，並結合兒童劇團表演、愛心公益園遊會及元宵晚會等活動。
2025年台灣燈會將在桃園舉辦，劉勝全表示，誠聖宮特別規畫「2025星斗神臨宇宙福光」特展，將於2月12日至23日在燈會現場展出。展區分三大主題，其中，「太空祈福站」以八卦祭壇為核心，展現關聖帝君與眾神守護台灣的精神。
「宇宙銀河」區結合傳統信仰與現代潮流元素，設置巨型公仔供遊客拍照；「星際廊道」則提供祈福點燈服務並贈送紀念品。特別值得一提的是「羽神同航」互動區，讓大小朋友能搭乘星際飛船，體驗與關聖帝君、土地公同遊太空的趣味經驗，為民俗文化注入新活力。
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