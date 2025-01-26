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春節前拚進度！桃園景福宮周邊人行道拓寬有感

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園景福宮周邊人本環境改造工程，農曆年前完成第一階段，市府表示年後將進行人手孔蓋公共藝術等設施美化工程。圖／桃園市都發局提供
桃園景福宮周邊人本環境改造工程，農曆年前完成第一階段，市府表示年後將進行人手孔蓋公共藝術等設施美化工程。圖／桃園市都發局提供

桃園市政府辦理景福宮周邊人本環境改造工程，去年9月開工，都發局今表示，農曆年前已完成第一階段任務，廟前中山路、廟後博愛路口民眾停等區、廟左右兩側店家人行空間都明顯拓寬，年後將進行人手孔蓋公共藝術等設施美化工程，後續會觀察用路人體驗，增加護欄設施，持續優化人本街區。

都發局長江南志表示，本次景福宮周邊人行道原定施工期至2月底，為因應農曆年節景福宮人潮，因此將工程分人行道本體工程和設施優化工程等兩階段施工，盼讓民眾到景福宮迎春祈福更便利。

農曆年後，除人手孔蓋與號誌桿優化工程外，也將依據民眾使用意見，評估景福宮兩側店家人行道增設車阻、護欄或加高緣石等方式，加強保護行人安全。對於民眾反映人行道未來可能被違停車輛，則與警察局、交通局合作，取締違規行為，呼籲民眾勿違規停車、擺攤或行駛人行道。

江南志表示，景福宮人本環境是桃園第一個示範街區，過程中遇到不少需克服之處，尤其周邊店家也一度擔憂工程會影響民眾購物意願，感謝經過溝通後，商圈和在地店家全力支持，讓出騎樓空間供娃娃車、輪椅等各類輔具都能順利通行，施工過程中市民的建議也會納入未來在桃園中正路、民權路的人本環境改善指引，打造更符市民期盼的人行環境。

都發局表示，今年度桃園舊城再生工作，會啟動特色招牌裝設、立面整修，舉辦社區都市再生工作坊，文化局則從專業文創輔導切入，輔導實驗再生基地進駐，如博愛路上的「藝術家小客廳」、新民街的「臉笑繪」等都讓舊城區開始發光，市府跨局處也會持續溝通，請經發局輔導店家改善購物環境 ，讓舊城找回吸引人的品牌定位。

桃園景福宮周邊人本環境改造工程，農曆年前完成第一階段，周邊人行道有明顯改善。圖／桃園市都發局提供
桃園景福宮周邊人本環境改造工程，農曆年前完成第一階段，周邊人行道有明顯改善。圖／桃園市都發局提供

人行道 桃園 農曆年

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