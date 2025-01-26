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張善政春節醫院慰勞醫護 提醒今晚更冷小心心血管病

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
春節長假第一天，桃園市長張善政（中）慰勞天晟醫院醫護人員，贈送福袋感謝合影。記者曾增勳／攝影
春節長假第一天，桃園市長張善政（中）慰勞天晟醫院醫護人員，贈送福袋感謝合影。記者曾增勳／攝影

農曆春節長9天長假第一天，桃園市長張善政今起展開慰勞醫院值班醫護行動，他今天上午第一站前往中壢天晟醫院慰勞醫護人員贈福袋、水果打氣，張善政說，隨天氣變冷，今晚更冷，心血管疾病出現頻率高，注意保暖，感謝天晟醫院春節期間努力照顧市民健康。

張善政由市府衛生局長賈蔚等人陪同，第一站前往中壢區天晟醫院向春節值班醫護人員慰勞加油打氣，由天成醫療社團法人董事長徐慧伊、天晟醫院院長鄭貴麟率醫護人員接受，張善政贈送水果和逐一分送福袋，向值班醫護人員表達感謝。

張善政表示，今天是春節假期開始，過年期間大家最怕意外發生，若發生意外，醫護人員必須趕快搶救，犧牲與家人一起過年時間，天晟醫在桃園已有很久歷史的醫院，是長期照顧市民朋友的夥伴，隨天氣變冷，今晚更冷，心血管疾病出現率高，加上流感，市民要多注意保暖，也感謝醫護人員春節努力照顧市民健康。

春節長假第一天，桃園市長張善政（右）慰勞天晟醫院醫護人員，贈送福袋水果感謝。記者曾增勳／攝影
春節長假第一天，桃園市長張善政（右）慰勞天晟醫院醫護人員，贈送福袋水果感謝。記者曾增勳／攝影
春節長假第一天，桃園市長張善政（右二）慰勞天晟醫院醫護人員，贈送福袋水果感謝。記者曾增勳／攝影
春節長假第一天，桃園市長張善政（右二）慰勞天晟醫院醫護人員，贈送福袋水果感謝。記者曾增勳／攝影

張善政 春節 醫護人員

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