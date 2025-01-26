張善政春節醫院慰勞醫護 提醒今晚更冷小心心血管病

農曆春節長9天長假第一天，桃園市長張善政今起展開慰勞醫院值班醫護行動，他今天上午第一站前往中壢天晟醫院慰勞醫護人員贈福袋、水果打氣，張善政說，隨天氣變冷，今晚更冷，心血管疾病出現頻率高，注意保暖，感謝天晟醫院春節期間努力照顧市民健康。

張善政由市府衛生局長賈蔚等人陪同，第一站前往中壢區天晟醫院向春節值班醫護人員慰勞加油打氣，由天成醫療社團法人董事長徐慧伊、天晟醫院院長鄭貴麟率醫護人員接受，張善政贈送水果和逐一分送福袋，向值班醫護人員表達感謝。