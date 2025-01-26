苗栗市全民運動館預計9月開張 公所規畫委外經營收費

1.72億元苗栗市全民運動館工程備受注目，市公所規畫委外經營，至少已有2家廠商表達意願，公所預計今年9月新館取得用執照後同步開張，原則使用者付費入場運動。

苗栗市全民運動館在中正路黃昏市場對面苗栗農工舊校址興建，前年獲教育部體育署前瞻基礎建設計畫補助1億元，苗栗縣政府另補助2000萬元，公所自籌5200萬元，2棟2樓相連新建築外觀最近曝光，落款引來熱烈討論。

許多市民期待早日啟用，認為全民運動館美輪美奐有時尚感，真的很棒，且位在市中心，毗鄰停車場，也設有YouBike站點，方便就近可以運動，但希望委外經營收費要親民，否則有失全民運動館的美意。

此外，目前全民運動館落款人包括苗栗縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、苗栗市長余文忠，不像一般只有一人，意外也引來討論，余文忠說，邱鎮軍在苗栗市長任內爭取，縣府有補助，市民代表會通過配合款，因此將來落款人還要加上苗栗市民代表會主席陳仁杰，都是促成全民運動館有功人員。

市公所指出，全民運動館地板面積約2950平方公尺，初步規畫1樓綜合球場、舞蹈教室、兒童遊戲室；2樓體適能教室、飛輪教室、TRX懸吊訓練教室，及桌球室等，預計6月底完工。