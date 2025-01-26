無障礙廁所存有設計缺失 竹市府：已檢視將編預算改善
新竹市多處活動中心與公園都設置無障礙廁所，新竹市議員廖子齊日前辦理會勘時，發現頂埔市民活動中心無障礙廁所通用設計上存在缺失，並對地板高低差、洗面盆、廁所門與安全扶手設計提出建議。那魯灣文化聚落無障礙廁所也有入口引導標示不清、無障礙廁所門使用不便等問題；市府民政處說，去年起已委外檢視市民活動中心無障礙設施，將編列預算逐年改善。
民政處表示，市府相當重視提供友善空間確保障身障者使用安全，去年起已委託外部廠商逐一統整市民活動中心無障礙設施，並編列預算逐年改善。
其中，那魯灣文化聚落的廁所無障礙改善於去年10月即已向原民會申請經費，包括增設扶手、緊急求救鈴及改善燈具等改善措施，經現場會勘及提報審查，去年12月中複審完畢，待原民會核定經費，後續將依規範辦理改善。針對議員關心市民活動中心無障礙設施事宜，市府也將持續推動市民活動中心無障礙空間優化。
廖子齊說，台灣將進入超高齡社會，這意味著更需要更加重視設施的友善性與可及性。以廁所為例，許多時候驗收者未能真正理解無障礙設施的設計目的，這導致不當的設施設計或安裝仍能通過驗收。對於真正需要這些設施的民眾來說，設計上的缺陷恐使他們無法安全便捷地使用設施，甚至無法執行日常生活需求。
廖子齊指出，頂埔市民活動中心無障礙廁所門檻影響通行，建議用泄水坡度搭配截水溝來解決。而L型安全扶手中間連接牆面的底座應保持水平，扶手外緣與馬桶中心線的距離應為35公分。廁所洗面盆與安全扶手的高度、深度、水龍頭設計及扶手的距離需符合規範，確保使用順暢及安全。
廖子齊表示，那魯灣文化聚落無障礙廁所因位於半開放空間且位置隱蔽，需增設引導標示；廁所門應使用橫向拉門，並設置門擋以防夾手；馬桶兩側扶手的高度及距離也需符合規範，避免高低差影響使用；那魯灣男廁的成人小便斗尺寸錯誤，都是幼童尺寸；另建議設置照護床，讓障礙者可以更自在地出門。市議員林慈愛議員先前也協同原民科申請中央經費，爭取加裝求助鈴及掛鉤。
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