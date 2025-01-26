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桃園景點排名洗牌 老街溪步道贏大溪老街

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園觀光景點排名去年受地震颱風擾動，重新洗牌，現在民眾多半選擇近郊型景點或都會旅遊帶，山區景點明顯衰退，市府已加強推廣行銷。記者陳俊智／攝影
桃園觀光景點排名去年受地震颱風擾動，重新洗牌，現在民眾多半選擇近郊型景點或都會旅遊帶，山區景點明顯衰退，市府已加強推廣行銷。記者陳俊智／攝影

桃園市政府近日公布境內觀光旅遊人次排名，中壢老街溪沿岸步道以1054萬餘人奪冠，霸榜多年的大溪老城區退居第二，石門水庫首次跌出前五名，而過去觀察的景點，人潮多半比前年少，衰退幅度最高27%；觀光旅遊局長周柏吟表示，去年受天災外力影響多，已加強推廣行銷。

桃園近來主打「小龍年遊大龍門」旅遊，推廣大溪、龍潭與石門地區觀光，市長張善政也在不同場合大力宣傳，指「大龍門」地區不僅擁有湖光山色，還有多座百年廟宇，欣賞美景之餘，也能領略地方文化底蘊。

老街溪沿岸步道首次統計就奪冠，觀旅局分析可能原因與景點易達性有關，老街溪位於中壢市區，步道可騎自行車與慢跑，沿途景色多變，非常適合一日遊，所以迅速暴紅。

觀旅局觀察名單中，大溪老街前年以698萬人居冠，去年被老街溪步道擠下，以628萬人居第二名，第三名是虎頭山風景特定區362萬人，第四名為龍潭大池346萬人，第五名為慈湖311萬人；石門水庫去年只有239萬人，跌出前5名，旅遊人次也比前年少78萬人，而桃園不少老景點也有人次下滑情形，僅永安漁港和草漯沙丘地質公園為正成長。

周柏吟表示，桃園近年觀光人潮持續成長，但受去年4月花蓮大地震影響，加上10月之後多個颱風登陸，基於安全考量，可預見民眾減少山區休憩，轉而追求都會旅遊帶景點。為了推廣各區觀光蓬勃發展，觀旅局除聘請專業檢驗山區風景區安全無虞，也透過不同管道行銷在地特色，除了「小龍年遊大龍門」，配台灣燈會，也有12條旅遊路線等著大家來探索。

大溪老街 景點 石門水庫

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