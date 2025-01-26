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其人其事／鋼琴師當志工 彈琴撫慰病患

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導
鋼琴志工仰璐巡迴桃園各醫院彈了10餘載，以琴聲為病人解憂。記者周嘉茹／翻攝
鋼琴志工仰璐巡迴桃園各醫院彈了10餘載，以琴聲為病人解憂。記者周嘉茹／翻攝

來自上海的鋼琴老師仰璐嫁來台灣，因陪同父母就醫，意外開啟用音樂撫慰病患心靈之路，悠揚琴聲繚繞醫院廳堂10餘載，至今持續不斷。她笑說，比起正式舞台，自己更喜歡在人群中彈琴，希望琴聲給病患振作的力量，也能幫醫護人員加油打氣。

仰璐自幼習琴，曾就讀上海音樂學院，也曾在學校任教，嫁來台灣後開了個人音樂教室，育才無數，多年前一次陪病機會與醫院結緣。當時她看到衛福部桃園醫院門診大廳有一架鋼琴，覺得閒置有點可惜，便鼓起勇氣詢問院方能否貢獻才藝，自此她開啟以音樂療癒就診病人的志工人生。

「當眼前黑暗一片時，音樂能帶給人希望與力量。」仰璐說，有病人想起自己年輕時也曾學琴，也有病人想起故鄉和故人，而這些觸動都讓他們重拾與病魔對抗的勇氣與力量。

仰璐目前在台大、部桃和樂生等醫院巡迴彈琴，還會針對各地民眾不同生活環境背景調整演出曲目，但不論是古典樂或經典流行歌曲都難不倒她，鄧麗君的「雲河」、「月亮代表我的心」勾起不少中高齡者的回憶。

仰璐表示，比起舞台，她更喜歡在人群中自在彈琴，很享受民眾佇足靜心聆聽、曲畢起身前往下一站的模樣，非常榮幸自己的琴聲能成為醫院裡的「背景音樂」。

部桃 鋼琴 音樂

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