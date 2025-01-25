八德大廟三元宮大年初一搶頭香時間曝 送限量簽名球
想在新年獲得神明眷顧與整年好運？大年初一可到各處宮廟，參加搶插新年度第一炷香的「搶頭香」年節活動，桃園八德大廟三元宮開廟門和集香儀式等年度盛事，將於29日初一清晨5點15分展開，到場民眾不僅有摸彩，憑號碼牌抽籤可獲限量簽名球。
八德三元宮主委暨市議員呂林小鳳在臉書透露，三元宮訂於大年初一（國曆2025年1月29日）清晨5點15分舉辦年度盛事─開廟門及集香儀式，三元宮全體管理委員誠摯邀請各方信眾齊聚一堂參與集香，向三官大帝及諸神明祈福，共同搶得新年第一柱頭香，開啟小龍年的吉祥好運。
呂林小鳳表示，為了鼓勵民眾參與，八德三元宮準備多項驚喜贈品，除了當天將舉辦獎品項約600份的摸彩活動外，其中包含120顆世界棒球12強冠軍球員的限量簽名球，憑號碼牌自行抽籤；若沒拿到號碼牌的民眾，另也準備象徵好運的300個紅麵龜可領取，及3000包發財米要送給給上香祈福的信眾，禮品數量有限，請及早到場參加。
民俗說法指出「搶頭香」，具有求好運、表現虔誠及象徵意義，在新的一年搶到頭香被認為能帶來好運和祝福，這也是信徒表現虔誠的方式，代表自己對神明的尊敬和信仰，至於象徵意義則意味著搶占先機、事事如意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言