快訊

高雄冬日遊樂園開幕首日傳意外 男童玩「旋轉戰鬥機」後昏迷送醫

春節連假首日省道大致順暢 明5路段恐湧出遊車潮

獨／竹東黑幫「筍菇」遭鎖定 斜槓背景曝光！竟是知名吃播網紅

八德大廟三元宮大年初一搶頭香時間曝 送限量簽名球

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園市議員同時也是八德大廟三元宮主委的呂林小鳳，今天在臉書公布三元宮新年開廟門、搶頭香的時間在大年初一清晨5點15分，歡迎民眾到場集香儀式，除了有摸彩活動，還送世界棒球12強球員的限量簽名球。圖／翻攝自市議員呂林小鳳臉書
桃園市議員同時也是八德大廟三元宮主委的呂林小鳳，今天在臉書公布三元宮新年開廟門、搶頭香的時間在大年初一清晨5點15分，歡迎民眾到場集香儀式，除了有摸彩活動，還送世界棒球12強球員的限量簽名球。圖／翻攝自市議員呂林小鳳臉書

想在新年獲得神明眷顧與整年好運？大年初一可到各處宮廟，參加搶插新年度第一炷香的「搶頭香」年節活動，桃園八德大廟三元宮開廟門和集香儀式等年度盛事，將於29日初一清晨5點15分展開，到場民眾不僅有摸彩，憑號碼牌抽籤可獲限量簽名球。

八德三元宮主委暨市議員呂林小鳳在臉書透露，三元宮訂於大年初一（國曆2025年1月29日）清晨5點15分舉辦年度盛事─開廟門及集香儀式，三元宮全體管理委員誠摯邀請各方信眾齊聚一堂參與集香，向三官大帝及諸神明祈福，共同搶得新年第一柱頭香，開啟小龍年的吉祥好運。

呂林小鳳表示，為了鼓勵民眾參與，八德三元宮準備多項驚喜贈品，除了當天將舉辦獎品項約600份的摸彩活動外，其中包含120顆世界棒球12強冠軍球員的限量簽名球，憑號碼牌自行抽籤；若沒拿到號碼牌的民眾，另也準備象徵好運的300個紅麵龜可領取，及3000包發財米要送給給上香祈福的信眾，禮品數量有限，請及早到場參加。

民俗說法指出「搶頭香」，具有求好運、表現虔誠及象徵意義，在新的一年搶到頭香被認為能帶來好運和祝福，這也是信徒表現虔誠的方式，代表自己對神明的尊敬和信仰，至於象徵意義則意味著搶占先機、事事如意。

此為兔年大年初一凌晨1點15分八德三元宮開廟門搶頭香的盛況，由主委呂林小鳳進行集香儀式後，和數百名信眾共同搶得第一炷頭香的好彩頭。圖／翻攝自八德三元宮粉專
此為兔年大年初一凌晨1點15分八德三元宮開廟門搶頭香的盛況，由主委呂林小鳳進行集香儀式後，和數百名信眾共同搶得第一炷頭香的好彩頭。圖／翻攝自八德三元宮粉專
桃園市議員同時也是八德大廟三元宮主委的呂林小鳳，今天在臉書公布三元宮新年開廟門、搶頭香的時間在大年初一清晨5點15分，歡迎民眾到場集香儀式，除了有摸彩活動，還送世界棒球12強球員的限量簽名球。圖／翻攝自市議員呂林小鳳臉書
桃園市議員同時也是八德大廟三元宮主委的呂林小鳳，今天在臉書公布三元宮新年開廟門、搶頭香的時間在大年初一清晨5點15分，歡迎民眾到場集香儀式，除了有摸彩活動，還送世界棒球12強球員的限量簽名球。圖／翻攝自市議員呂林小鳳臉書

呂林小鳳 神明

延伸閱讀

除夕夜拜拜不用搶！桃園大廟人人是頭香 這兩天發福袋

31歲李宗豪接桃市議會綠黨團總召 張善政率一級主管祝賀

春節將至！桃園八德捷運施工恐塞 交通疏運替代道路曝

人品爆發！249元超商福袋內藏「1顆球」 眾驚呼：根本中頭獎

相關新聞

賴清德期許2025消防員0死亡 張善政AI智慧送醫獻計中央

今起展開為期9天的農曆春節假期，賴清德總統上午前往桃園市消防第二大隊致贈福袋及加菜金，勉勵一線消防人員，賴清德表示，期許...

八德大廟三元宮大年初一搶頭香時間曝 送限量簽名球

想在新年獲得神明眷顧與整年好運？大年初一可到各處宮廟，參加搶插新年度第一炷香的「搶頭香」年節活動，桃園八德大廟三元宮開廟...

苗縣竹南警分局發布國3、台61線春節交通疏導管制措施

春節連假從今天開始到2月2日共9天，苗栗縣竹南警分局針對轄區內的國道3號交流道、台61線西濱公路、替代道路及市區第二市場...

苗栗年初一至初三 5家醫院開設傳染病特別門診共38診次

苗栗縣政府為兼顧鄉親農曆春節期間傳染病就醫需求及急重症醫療量能與品質，獎勵急救責任醫院在大年初一至初三開設傳染病特別門診...

桃園台灣燈會另有攤販區？市府：禁止周邊設置非法攤販

網路出現2025（桃園）台灣燈會私人招租攤位的消息，桃園市經發局表示，為維護燈會形象品質，活動期間燈區周遭環境、衛生及交...

桃園春節去哪玩？免費表演、遊樂園時間地點一次看

春節9天連假去哪玩？桃園多家百貨公司相繼推出應景活動，除了鼓陣、舞獅和迎財神等傳統技藝，親子最愛的鯊魚寶寶和超人力霸王見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。