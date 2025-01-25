八德大廟三元宮大年初一搶頭香時間曝 送限量簽名球

想在新年獲得神明眷顧與整年好運？大年初一可到各處宮廟，參加搶插新年度第一炷香的「搶頭香」年節活動，桃園八德大廟三元宮開廟門和集香儀式等年度盛事，將於29日初一清晨5點15分展開，到場民眾不僅有摸彩，憑號碼牌抽籤可獲限量簽名球。

八德三元宮主委暨市議員呂林小鳳在臉書透露，三元宮訂於大年初一（國曆2025年1月29日）清晨5點15分舉辦年度盛事─開廟門及集香儀式，三元宮全體管理委員誠摯邀請各方信眾齊聚一堂參與集香，向三官大帝及諸神明祈福，共同搶得新年第一柱頭香，開啟小龍年的吉祥好運。

呂林小鳳表示，為了鼓勵民眾參與，八德三元宮準備多項驚喜贈品，除了當天將舉辦獎品項約600份的摸彩活動外，其中包含120顆世界棒球12強冠軍球員的限量簽名球，憑號碼牌自行抽籤；若沒拿到號碼牌的民眾，另也準備象徵好運的300個紅麵龜可領取，及3000包發財米要送給給上香祈福的信眾，禮品數量有限，請及早到場參加。