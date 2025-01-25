快訊

姚慧珍曝劉寶傑4不原則 18年來「與世隔絕」：王寶釧都活得比他有色彩

幸運兒是你嗎？到7-11吃喝 2人中統一發票千萬大獎

台中知名飯店疑集體食物中毒 逾15人上吐下瀉塞爆急診

苗縣竹南警分局發布國3、台61線春節交通疏導管制措施

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣竹南警分局針對轄內的國道3號交流道、台61線西濱公路、替代道路及市區第二市場年貨大街實施交通疏導。圖／竹南警分局提供
苗栗縣竹南警分局針對轄內的國道3號交流道、台61線西濱公路、替代道路及市區第二市場年貨大街實施交通疏導。圖／竹南警分局提供

春節連假從今天開始到2月2日共9天，苗栗縣竹南警分局針對轄區內的國道3號交流道、台61線西濱公路、替代道路及市區第二市場年貨大街實施交通疏導，提醒民眾事先查詢並規畫路線及行程，避免塞在車潮內。

其中國道3號疏運管制措施包括：

（一）高乘載管制：1月31日至2月1日(初三、四)每日13至18時，管制竹南、大山、後龍交流道的北向入口匝道。

（二）匝道封閉：1月31日至2月2日(初三至初五)每日12至24時，封閉國道3號西濱交流道北向入口。

（三）封閉平交路口：1月31日至2月2日(初三至初五)每日12至24時，封閉台61線冷水坑、復興路、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗11線共6處平交路口。

台61線玄寶大橋北向替代道路：

（一）路線1：於台61線北向路段於105公里後龍交流道下→接台6線→左轉台1線→沿台1線行駛→左轉台13甲線德照橋→左轉台1己線→接台61線(93公里)竹南平交匝道。

（二）路線2：於台61線北向路段，於99公里大山平交匝道→右轉接苗8線→左轉苗9線→右轉苗8線→左轉台1線，沿台1線行駛→左轉台13甲線(德照橋)→左轉台1己線→接台61線(93公里)竹南平交匝道。

（三）分局將持續以網路監控車流，適時啟動以下強制疏導措施：於台61線北向路段99公里大山平交匝道→強制右轉接苗8線→左轉苗9線→左轉台1線，沿台1線行駛→左轉台13甲線(德照橋)→左轉台1己線→接台61線(93公里)竹南平交匝道。

竹南鎮第二市場年貨大街，管制時間1月26至28日，每日上午8至12時，因應年貨採買交通疏導措施：（一）開放自由街自延平路至光復路路段中線，可停放機車。（二）自由街禁止四輪以上汽車進入。

苗栗縣竹南警分局針對轄內的國道3號交流道、台61線西濱公路、替代道路及市區第二市場年貨大街實施交通疏導。圖／竹南警分局提供
苗栗縣竹南警分局針對轄內的國道3號交流道、台61線西濱公路、替代道路及市區第二市場年貨大街實施交通疏導。圖／竹南警分局提供
苗栗縣竹南警分局針對轄內的國道3號交流道、台61線西濱公路、替代道路及市區第二市場年貨大街實施交通疏導。圖／竹南警分局提供
苗栗縣竹南警分局針對轄內的國道3號交流道、台61線西濱公路、替代道路及市區第二市場年貨大街實施交通疏導。圖／竹南警分局提供
苗栗縣竹南警分局針對轄內的國道3號交流道、台61線西濱公路、替代道路及市區第二市場年貨大街實施交通疏導。圖／竹南警分局提供
苗栗縣竹南警分局針對轄內的國道3號交流道、台61線西濱公路、替代道路及市區第二市場年貨大街實施交通疏導。圖／竹南警分局提供

國道 年貨大街 替代道路

延伸閱讀

白沙屯拱天宮走春祈福 大年初一至大年初五交管出爐

台61線苗栗段騎士撞違停大拖板車 頭部重創不治

影／新生暴增！竹科3000人移居頭份竹南 頭份國中連實驗室都沒了

苗栗春節國道交管 初三至初五封閉國3西濱北上匝道

相關新聞

賴清德期許2025消防員0死亡 張善政AI智慧送醫獻計中央

今起展開為期9天的農曆春節假期，賴清德總統上午前往桃園市消防第二大隊致贈福袋及加菜金，勉勵一線消防人員，賴清德表示，期許...

苗縣竹南警分局發布國3、台61線春節交通疏導管制措施

春節連假從今天開始到2月2日共9天，苗栗縣竹南警分局針對轄區內的國道3號交流道、台61線西濱公路、替代道路及市區第二市場...

苗栗年初一至初三 5家醫院開設傳染病特別門診共38診次

苗栗縣政府為兼顧鄉親農曆春節期間傳染病就醫需求及急重症醫療量能與品質，獎勵急救責任醫院在大年初一至初三開設傳染病特別門診...

桃園台灣燈會另有攤販區？市府：禁止周邊設置非法攤販

網路出現2025（桃園）台灣燈會私人招租攤位的消息，桃園市經發局表示，為維護燈會形象品質，活動期間燈區周遭環境、衛生及交...

桃園春節去哪玩？免費表演、遊樂園時間地點一次看

春節9天連假去哪玩？桃園多家百貨公司相繼推出應景活動，除了鼓陣、舞獅和迎財神等傳統技藝，親子最愛的鯊魚寶寶和超人力霸王見...

除夕夜拜拜不用搶！桃園大廟人人是頭香 這兩天發福袋

桃園各沿海、市區主要廟宇春節假期都有參拜活動，大廟景福宮每年除夕夜的拜頭香已是桃園盛事，今年「蛇年迎春祈福·除夕夜拜頭香...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。