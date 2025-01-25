苗縣竹南警分局發布國3、台61線春節交通疏導管制措施
春節連假從今天開始到2月2日共9天，苗栗縣竹南警分局針對轄區內的國道3號交流道、台61線西濱公路、替代道路及市區第二市場年貨大街實施交通疏導，提醒民眾事先查詢並規畫路線及行程，避免塞在車潮內。
其中國道3號疏運管制措施包括：
（一）高乘載管制：1月31日至2月1日(初三、四)每日13至18時，管制竹南、大山、後龍交流道的北向入口匝道。
（二）匝道封閉：1月31日至2月2日(初三至初五)每日12至24時，封閉國道3號西濱交流道北向入口。
（三）封閉平交路口：1月31日至2月2日(初三至初五)每日12至24時，封閉台61線冷水坑、復興路、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗11線共6處平交路口。
台61線玄寶大橋北向替代道路：
（一）路線1：於台61線北向路段於105公里後龍交流道下→接台6線→左轉台1線→沿台1線行駛→左轉台13甲線德照橋→左轉台1己線→接台61線(93公里)竹南平交匝道。
（二）路線2：於台61線北向路段，於99公里大山平交匝道→右轉接苗8線→左轉苗9線→右轉苗8線→左轉台1線，沿台1線行駛→左轉台13甲線(德照橋)→左轉台1己線→接台61線(93公里)竹南平交匝道。
（三）分局將持續以網路監控車流，適時啟動以下強制疏導措施：於台61線北向路段99公里大山平交匝道→強制右轉接苗8線→左轉苗9線→左轉台1線，沿台1線行駛→左轉台13甲線(德照橋)→左轉台1己線→接台61線(93公里)竹南平交匝道。
竹南鎮第二市場年貨大街，管制時間1月26至28日，每日上午8至12時，因應年貨採買交通疏導措施：（一）開放自由街自延平路至光復路路段中線，可停放機車。（二）自由街禁止四輪以上汽車進入。
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