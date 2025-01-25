快訊

姚慧珍曝劉寶傑4不原則 18年來「與世隔絕」：王寶釧都活得比他有色彩

幸運兒是你嗎？到7-11吃喝 2人中統一發票千萬大獎

台中知名飯店疑集體食物中毒 逾15人上吐下瀉塞爆急診

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德期許2025消防員0死亡 張善政AI智慧送醫獻計中央

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
今起展開為期9天的農曆春節假期，賴清德（左6）總統上午前往桃園市消防第二大隊致贈福袋及加菜金，勉勵一線消防人員，記者翁唯真／攝影
今起展開為期9天的農曆春節假期，賴清德（左6）總統上午前往桃園市消防第二大隊致贈福袋及加菜金，勉勵一線消防人員，記者翁唯真／攝影

今起展開為期9天的農曆春節假期，賴清德總統上午前往桃園市消防第二大隊致贈福袋及加菜金，勉勵一線消防人員，賴清德表示，期許2025年消防人員零死亡，重大案件也不會有，更要將相關消防法規在立院列為優先案件，盡速三讀通過修正，維護消防人員及人民安全。

賴清德今聽取二大轄區救災救護各項狀況，並致贈加菜金及福袋勉勵消防人員，賴說，希望新的一年都能平安順利，消防人員一年365天、一天24小時都不得閒，且全神貫注、全力戒備，尤其是過年期間更辛苦。

賴表示，桃園迎來睽違9年的台灣燈會，也讓大家的工作量倍增，負擔更勝以往，特別來到桃園向大家表達感謝，為了台灣燈會，桃園市長張善政率領的團隊做完整的規畫，消防同仁也有演習，提供給全國民眾參觀台灣燈會最安全的保障。

賴說，消防同仁英勇救災，犧牲了寶貴生命，不僅僅是罹難者家庭、社會也感到悲傷，今年2025年大家許個願，台灣消防救災零死亡，且要避免重大受傷，訂下這個目標。而桃園身為工業重鎮，倉儲業多，也請內政部協助修改相關的法規，立院排為優先法案，盡速三讀通過，讓全國縣市都適用受惠。

張善政表示，桃園物流業、倉儲多，過去消防相關法規有些漏洞，現在修法已到位希望盡速通過，更有法源依據。

張說，而桃園的人工智慧開發，有項是針對救護車及號誌調控的，雖然救護車有路權，但仍會受影響。因此讓AI在救護車要將人送醫時，能調整號誌變為綠燈，減少送醫時間，先前已測試在特定區域，有效降低送醫時間，若中央覺得用的上，桃園願意配合，不分藍綠一起努力，也謝謝總統對消防的關心。

賴表示，張善政提到桃園在做的AI人工智慧，調整號誌讓救護車能夠迅速達到醫院，事實上，若缺氧超過4分鐘即使救起來也會變成植物人，這個是目標，縮短送醫時間對受傷的人幫助非常大，相信可以把桃園的經驗分享給其他縣市，大家共同努力，台灣一定會更進步。

今起展開為期9天的農曆春節假期，賴清德（左）總統上午前往桃園市消防第二大隊致贈福袋及加菜金，勉勵一線消防人員。記者翁唯真／攝影
今起展開為期9天的農曆春節假期，賴清德（左）總統上午前往桃園市消防第二大隊致贈福袋及加菜金，勉勵一線消防人員。記者翁唯真／攝影
今起展開為期9天的農曆春節假期，賴清德（左6）總統上午前往桃園市消防第二大隊致贈福袋及加菜金，勉勵一線消防人員。記者翁唯真／攝影
今起展開為期9天的農曆春節假期，賴清德（左6）總統上午前往桃園市消防第二大隊致贈福袋及加菜金，勉勵一線消防人員。記者翁唯真／攝影

台灣燈會 張善政 消防人員 賴清德

延伸閱讀

賴清德慰問中壢警關心打詐 張善政感謝「清德兄」關心

賴清德公告憲訴法號召釋憲 李彥秀：不棄政治鬥爭

春節出國旅客恐創疫後高峰 賴清德指示桃機多宣導防詐

賴清德檢討基層警打詐不力 掀起2個女人戰爭

相關新聞

賴清德期許2025消防員0死亡 張善政AI智慧送醫獻計中央

今起展開為期9天的農曆春節假期，賴清德總統上午前往桃園市消防第二大隊致贈福袋及加菜金，勉勵一線消防人員，賴清德表示，期許...

苗縣竹南警分局發布國3、台61線春節交通疏導管制措施

春節連假從今天開始到2月2日共9天，苗栗縣竹南警分局針對轄區內的國道3號交流道、台61線西濱公路、替代道路及市區第二市場...

苗栗年初一至初三 5家醫院開設傳染病特別門診共38診次

苗栗縣政府為兼顧鄉親農曆春節期間傳染病就醫需求及急重症醫療量能與品質，獎勵急救責任醫院在大年初一至初三開設傳染病特別門診...

桃園台灣燈會另有攤販區？市府：禁止周邊設置非法攤販

網路出現2025（桃園）台灣燈會私人招租攤位的消息，桃園市經發局表示，為維護燈會形象品質，活動期間燈區周遭環境、衛生及交...

桃園春節去哪玩？免費表演、遊樂園時間地點一次看

春節9天連假去哪玩？桃園多家百貨公司相繼推出應景活動，除了鼓陣、舞獅和迎財神等傳統技藝，親子最愛的鯊魚寶寶和超人力霸王見...

除夕夜拜拜不用搶！桃園大廟人人是頭香 這兩天發福袋

桃園各沿海、市區主要廟宇春節假期都有參拜活動，大廟景福宮每年除夕夜的拜頭香已是桃園盛事，今年「蛇年迎春祈福·除夕夜拜頭香...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。