賴清德期許2025消防員0死亡 張善政AI智慧送醫獻計中央

今起展開為期9天的農曆春節假期，賴清德總統上午前往桃園市消防第二大隊致贈福袋及加菜金，勉勵一線消防人員，賴清德表示，期許2025年消防人員零死亡，重大案件也不會有，更要將相關消防法規在立院列為優先案件，盡速三讀通過修正，維護消防人員及人民安全。

賴清德今聽取二大轄區救災救護各項狀況，並致贈加菜金及福袋勉勵消防人員，賴說，希望新的一年都能平安順利，消防人員一年365天、一天24小時都不得閒，且全神貫注、全力戒備，尤其是過年期間更辛苦。

賴表示，桃園迎來睽違9年的台灣燈會，也讓大家的工作量倍增，負擔更勝以往，特別來到桃園向大家表達感謝，為了台灣燈會，桃園市長張善政率領的團隊做完整的規畫，消防同仁也有演習，提供給全國民眾參觀台灣燈會最安全的保障。

賴說，消防同仁英勇救災，犧牲了寶貴生命，不僅僅是罹難者家庭、社會也感到悲傷，今年2025年大家許個願，台灣消防救災零死亡，且要避免重大受傷，訂下這個目標。而桃園身為工業重鎮，倉儲業多，也請內政部協助修改相關的法規，立院排為優先法案，盡速三讀通過，讓全國縣市都適用受惠。

張善政表示，桃園物流業、倉儲多，過去消防相關法規有些漏洞，現在修法已到位希望盡速通過，更有法源依據。

張說，而桃園的人工智慧開發，有項是針對救護車及號誌調控的，雖然救護車有路權，但仍會受影響。因此讓AI在救護車要將人送醫時，能調整號誌變為綠燈，減少送醫時間，先前已測試在特定區域，有效降低送醫時間，若中央覺得用的上，桃園願意配合，不分藍綠一起努力，也謝謝總統對消防的關心。

賴表示，張善政提到桃園在做的AI人工智慧，調整號誌讓救護車能夠迅速達到醫院，事實上，若缺氧超過4分鐘即使救起來也會變成植物人，這個是目標，縮短送醫時間對受傷的人幫助非常大，相信可以把桃園的經驗分享給其他縣市，大家共同努力，台灣一定會更進步。