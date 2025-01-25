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苗栗年初一至初三 5家醫院開設傳染病特別門診共38診次

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府衛生局為兼顧鄉親農曆春節期間傳染病就醫需求及急重症醫療量能與品質，獎勵急救責任醫院在大年初一至初三開設傳染病特別門診。聯合報資料照
苗栗縣政府衛生局為兼顧鄉親農曆春節期間傳染病就醫需求及急重症醫療量能與品質，獎勵急救責任醫院在大年初一至初三開設傳染病特別門診。聯合報資料照

苗栗縣政府為兼顧鄉親農曆春節期間傳染病就醫需求及急重症醫療量能與品質，獎勵急救責任醫院在大年初一至初三開設傳染病特別門診，縣內共有5家醫院共開設38診次，可診治呼吸道及腸胃道等多項傳染病。

苗栗縣衛生局指出，縣內配合開設特別門診的醫院包括衛福部苗栗醫院、苗栗市大千綜合醫院、頭份市為恭紀念醫院、苑裡鎮李綜合醫院、大湖鄉大順醫院。

規畫開設的38診次，其中1月29日大年初一有11診次、1月30日初二有12診次、1月31日初三有15診次。特別門診開設醫院及診次等相關就醫資訊，已公布於疾管署全球資訊網「春節傳染病特別門診專區」及苗栗縣衛生局網站供鄉親查詢。

衛生局指出，全國流感疫情持續上升，已進入流行期。近期流感併發重症病例數明顯上升，去年10月1日至今年1月13日共有446例，其中96例死亡；苗栗縣重症個案有15例，2人死亡，確診病例及死亡病例中，八成以上未接種本季流感疫苗。另外，國內外新冠疫情仍持續，威脅不容忽視，新冠併發重症以65歲以上長者及具慢性病史者為多，其中確定病例及死亡病例，九成以上都未接種JN.1疫苗；呼籲鄉親提高警覺，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請盡速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。

衛生局表示，今年1月1日起公費流感疫苗已擴大到提供全國滿6個月以上、尚未接種的民眾接種，直到疫苗用罄為止，苗栗縣到今年1月15日已接種超過12萬人；新冠JN.1疫苗至1月15日已累計接種近4萬人次；縣內公費流感疫苗剩餘約1萬多劑，新冠JN.1疫苗有Moderna及Novavax兩種不同製程疫苗；因疫苗接種後約需2周後才會產生抗體，請尚未接種流感或新冠疫苗的民眾，尤其是長者、幼兒、慢性病患等高風險對象，請盡速接種疫苗，以獲取足夠保護力。

初一至初三期間有就醫需求者，請多加利用傳染病特別門診，如有發燒、咳嗽等類流感症狀，請落實戴口罩及生病在家休息等作法。衛生局同時提醒醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險；相關資訊可至疾管署或衛生局官網查詢及洽詢在地衛生所。

苗栗縣配合開設傳染病特別門診的醫院包括衛福部苗栗醫院、苗栗市大千綜合醫院、頭份市為恭紀念醫院、苑裡鎮李綜合醫院、大湖鄉大順醫院。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣配合開設傳染病特別門診的醫院包括衛福部苗栗醫院、苗栗市大千綜合醫院、頭份市為恭紀念醫院、苑裡鎮李綜合醫院、大湖鄉大順醫院。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣配合開設傳染病特別門診的醫院包括衛福部苗栗醫院、苗栗市大千綜合醫院、頭份市為恭紀念醫院、苑裡鎮李綜合醫院、大湖鄉大順醫院。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣配合開設傳染病特別門診的醫院包括衛福部苗栗醫院、苗栗市大千綜合醫院、頭份市為恭紀念醫院、苑裡鎮李綜合醫院、大湖鄉大順醫院。圖／苗栗縣政府提供

傳染病 流感疫苗 苗栗縣 衛生局

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